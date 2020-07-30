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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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  • В Турцию

  • Пока останусь в России
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  • Категорически нет
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    Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

    Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы»    30 июля 2020, 14:58
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Иван Абакумов,
    Наталья Макарова

    Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы?

    Белорусские власти определили источники внешней – точнее, российской угрозы. В четверг госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков выступил на экстренно созванном заседании республиканского центризбиркома (с участием всех зарегистирированных кандидатов в президенты) и заявил: под Псковом и Невелем подготовлены «две группировки», которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

    Невель – райцентр на юге Псковской области, практически у границы с Витебской областью (расстояние до ближайшего белорусского городка Езерище – чуть более 20 километров). Собственно, от Пскова до границы с ближайшим белорусским регионом – Полоцкой областью – более 200 км.

    Обнародование «зловещих планов» по забросу российских «группировок» из Пскова прозвучало на фоне быстро раскручивающейся истории с арестом в Минске группы россиян – против которых возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов в Белоруссии. Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные, опять же по словам Равкова, начали давать показания.

    «Заявление о подготовке боевиков под Псковом и Невелем для заброски в Белоруссию, это полная глупость, конечно. Никого там нет, равно как и никто не планировал никакого вмешательства во внутренние дела Белоруссии», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    Как накануне отмечала газета ВЗГЛЯД, одной из правдоподобных версий появления в Белоруссии «россиян в одежде стиля милитари» было то, что Минск используется «вагнеровцами» как перевалочный пункт для переброски в другие страны – преимущественно африканские.

    «Но информацию о каких-то «группировках в Псковской области» правоохранители передают Лукашенко, дабы тот мог это использовать в своих политических интересах», – заметил Баширов. Версию следствия фактически озвучили на заседании белорусского ЦИК, куда вызвали кандидатов на президентских выборах 9 августа. «Действия боевиков», которые, как утверждается, находятся на территории страны, могут быть направлены на массовые мероприятия, которые проходят накануне президентских выборов, передал слова Равкова кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Угрозу прямо связали с задержанными накануне россиянами.

    Ранее глава белорусского Совбеза Равков утверждал, что на территории Белоруссии уже якобы могут находиться до двухсот «боевиков». Одновременно белорусская сторона активно муссирует версию донбасского происхождения «бойцов ЧВК Вагнера». Одного из задержанных СМИ определили как снайпера из Донбасса. Российский писатель, бывший ополченец ДНР Захар Прилепин подтвердил факт нахождения среди задержанных нескольких человек, воевавших вместе с ним в Донбассе.

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    Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?




    Как заявил белорусский адвокат Александр Пыльченко, задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет в белорусских тюрьмах, передает РИА «Новости». Но не исключено, что тюрьма может оказаться украинской.

    Накануне источник агентства «Интерфакс» сообщил, что часть задержанных «боевиков» формально имеет два гражданства – российское и украинское. При этом источник указал, что по сути эти люди утратили гражданство Украины при получении российского паспорта.  В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

    Тем не менее, после экстренного заседания белорусского Совбеза и еще более экстренного вызова послов России и одновременно Украины в МИД Белоруссии стало понятно, что есть риск выдачи захваченных россиян Киеву. Тем более, что в четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что инициирует запрос в офис генерального прокурора об экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан, среди которых якобы есть украинцы.

    В Госдуме уже призвали обратить внимание на грозящую россиянам передачу с рук на руки СБУ или ведомству Арсена Авакова. «Если Белоруссия выдаст задержанных россиян Украине, это будет крайне недружественный шаг по отношению к России», - сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. - Надеюсь, что этого не произойдет. Москве нужно принять все усилия, чтобы своих граждан вытащить из Минска. Если к ним есть вопросы, то расследовать это дело и судить их нужно здесь, в России».

    «Конечно, нужно предостерегать горячие головы, которые есть в любом государстве. Если они все же пойдут по такому пути, нужно принимать определенные меры по отношению к таким действиям», – добавил Калашников.

    По его мнению, у России нет причин пытаться свергнуть действующего главу республики Александра Лукашенко. «Отношения между нашими странами объективно хороши.

    Почему нам должен мешать Лукашенко? Зачем России свергать его? Нам это невыгодно.

    Какие-то люди могли в этом участвовать, но это вовсе не обязательно власти», – подытожил депутат.

    Кому выгодно нынешнее нагнетание страстей, так это Лукашенко – для достижения максимально убедительной победы на предстоящих через считанные дни выборах, отметил политолог Баширов. К своей пользе пытается обратить эту историю и украинская сторона, добавил эксперт. Еще накануне скандальный украинский сайт «Миротворец» (который в свое время курировал нынешний замглавы МИД Украины Антон Геращенко) заявил, что на момент задержания в Минске, 24 россиянина из 33 уже были в базе сайта. «На самом деле, ресурс опубликовал эти данные через час после того как на белорусском государственном информагентстве «БелТА» появились паспортные данные россиян, – пояснил Баширов. – То есть мы наблюдаем подгонку фактов под ситуацию».

    Сейчас Украина, конечно, будет вносить требование о выдаче задержанных россиян Киеву, прогнозирует политолог. «Но Белоруссия будет «внимательно», этот вариант изучать, потому что это дополнительный способ давления на Россию, – указал собеседник. – Выдача возможна только в том, случае, если будет представлена внятная доказательная база, и если этот шаг будет соответствовать международному праву. Ни первого, ни второго мы пока и близко не наблюдаем».

    Москва со своей стороны, прилагает усилия к тому, чтобы максимально прояснить ситуацию. «Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске», – сообщил Песков. По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывает, что «в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло». 

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