В Госдуме оценили угрозу выдачи Украине арестованных в Белоруссии россиян

«Москве нужно принять все усилия, чтобы вытащить задержанных в Минске россиян. Если к ним есть вопросы, расследовать это дело и судить их нужно здесь, в России», – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя сообщения о том, что арестованной в Белоруссии группе российских граждан грозит экстрадиция на Украину.

«Если Белоруссия выдаст наших задержанных граждан Украине, это будет крайне недружественный шаг по отношению к России. Надеюсь, что этого не произойдет. Москве нужно принять все усилия, чтобы своих граждан оттуда вытащить. Если к ним есть вопросы, расследовать это дело и судить их нужно здесь, в России», – выразил надежду собеседник.

Говоря о заявлении бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что на месте украинских властей он потребовал бы выдать Киеву задержанных в Минске российских военных, Калашников отметил, что по украинским законам даже тот, кто в Крыму побывал, уже преступник. «И что теперь, бежать и на всех этих Климкиных реагировать? Про них забыть нужно, и все», – считает он.

«Конечно, нужно предостерегать горячие головы, которые есть в любом государстве. Если они все же пойдут по такому пути, нужно принимать определенные меры по отношению к таким действиям. Но сначала нужно разобраться, как в Белоруссии очутились задержанные», – добавил Калашников.

По его мнению, антироссийская риторика идет больше от политологов, при этом они пытаются обвинить не конкретно российское государство. «Отношения между нашими странами объективно хороши. Почему нам должен мешать Лукашенко? Зачем России свергать его? Нам это невыгодно. Какие-то люди могли в этом участвовать, но это вовсе не обязательно власти», – подытожил депутат.

На ваш взгляд Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии? Белоруссии

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В среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что задержанные якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов. Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера. Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. В украинском МИДе сообщили, что правоохранительные органы Украины рассмотрят возможность экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.

Белорусский президент Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности республики и попросил российские СМИ «не гнать пургу» по истории с задержанием. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

В четверг Минск и Киев договорились об активном взаимодействии пограничных ведомств и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации в своих странах, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

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