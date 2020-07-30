В Госдуме оценили угрозу выдачи Украине арестованных в Белоруссии россиян

Взгляд
30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Индия предлагает России построить новую геополитическую реальность

Сотрудничество России и Индии предполагает в том числе и военные аспекты Виталий Аньков/РИА Новости
Участие в очень подозрительном (по крайней мере, на первый взгляд) интеграционном процессе предлагает России один из ее важнейших партнеров – Индия. Самое опасное, о чем может идти речь в таком случае – это создание антикитайской коалиции, в которой Москва категорически не хочет участвовать. Неужели наши индийские друзья на пару с Соединенными Штатами хотят столкнуть нас лбами с китайцами? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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  • Пока останусь в России
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    В Госдуме оценили угрозу выдачи Украине арестованных в Белоруссии россиян

       30 июля 2020, 12:40
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Макарова

    «Москве нужно принять все усилия, чтобы вытащить задержанных в Минске россиян. Если к ним есть вопросы, расследовать это дело и судить их нужно здесь, в России», – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя сообщения о том, что арестованной в Белоруссии группе российских граждан грозит экстрадиция на Украину.

    «Если Белоруссия выдаст наших задержанных граждан Украине, это будет крайне недружественный шаг по отношению к России. Надеюсь, что этого не произойдет. Москве нужно принять все усилия, чтобы своих граждан оттуда вытащить. Если к ним есть вопросы, расследовать это дело и судить их нужно здесь, в России», – выразил надежду собеседник.

    Говоря о заявлении бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что на месте украинских властей он потребовал бы выдать Киеву задержанных в Минске российских военных, Калашников отметил, что по украинским законам даже тот, кто в Крыму побывал, уже преступник. «И что теперь, бежать и на всех этих Климкиных реагировать? Про них забыть нужно, и все», – считает он.

    «Конечно, нужно предостерегать горячие головы, которые есть в любом государстве. Если они все же пойдут по такому пути, нужно принимать определенные меры по отношению к таким действиям. Но сначала нужно разобраться, как в Белоруссии очутились задержанные», – добавил Калашников.

    По его мнению, антироссийская риторика идет больше от политологов, при этом они пытаются обвинить не конкретно российское государство. «Отношения между нашими странами объективно хороши. Почему нам должен мешать Лукашенко? Зачем России свергать его? Нам это невыгодно. Какие-то люди могли в этом участвовать, но это вовсе не обязательно власти», – подытожил депутат.

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    Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?




    В среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что задержанные якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов. Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

    Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера. Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

    После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. В украинском МИДе сообщили, что правоохранительные органы Украины рассмотрят возможность экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.

    Белорусский президент Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности республики и попросил российские СМИ «не гнать пургу» по истории с задержанием. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

    В четверг Минск и Киев договорились об активном взаимодействии пограничных ведомств и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации в своих странах, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

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