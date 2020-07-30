Кремль отказался признавать украинское гражданство задержанных в Белоруссии россиян

Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России, это россияне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к сообщениям о том, что у ряда задержанных в Белоруссии россиян якобы есть украинское гражданство.

Кроме того, Песков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и Белоруссии по ситуации с задержанием россиян в Минске пока не планируется, передает РИА «Новости».

«Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Поэтому будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также, по словам Пескова, Москва рассчитывает получить исчерпывающие данные по задержанию россиян в ближайшее время. «Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитаем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», – сказал Песков.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.