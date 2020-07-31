Опасная игра загнала Лукашенко в ловушку

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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 23:53  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...

России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Опасная игра загнала Лукашенко в ловушку

    Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы    31 июля 2020, 23:20
    Фото: Andrej Cukic/EPA/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов,
    Оксана Борисова

    Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск остался глух к этому призыву. Более того, он отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта провокация не принесла планируемых выгод.

    Президент Владимир Путин в пятницу провел заседание Совета безопасности, посвященное судьбе задержанных в Белоруссии 33 граждан России. Как сообщил по итогам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, «была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены». Еще до начала заседания Песков заявил, что задержание группы россиян не соответствует формату союзнических отношений двух стран.

    Тем временем в Киеве рассчитывают, что задержанных выдадут на Украину. Утром в пятницу стало известно, что Минск прислал списки задержанных в Киев, предложив проверить, не участвовал ли кто-то из них в войне в Донбассе. В пятницу вечером Генпрокуратура Украины, изучив списки, призвала Минск выдать большинство – 28 из 33 – задержанных «боевиков». Девять из них Киев считает своими гражданами.

    Кроме того, состоялся телефонный разговор глав МИДов обеих республик. Вскоре после этого было объявлено, что дипломаты начали готовить визит Зеленского в Белоруссию, предварительно наметив его на осень.

    В Москве удивлены тем, что Минск решил отправить списки российских граждан в Киев, поскольку Украины вся эта история формально никак не касается. «История полна неясностей. Непонятно, кто там в этих списках, почему они ушли на Украину. Возможно, это многоходовка какая-то», – предположил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    Но вообще история с задержанием россиян явно связана с предвыборной борьбой в Белоруссии и ничего хорошего не предвещает, уверен сенатор. «Произошло стечение обстоятельств, которое президент Белоруссии посчитал правильным использовать в избирательной кампании, придав этому скандальный характер, – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД. – Лукашенко собирается выиграть свои выборы любой ценой. Для него первичны не отношения с Москвой, а внутренняя политика».

    России стоит действовать очень аккуратно, полагает Климов. «С одной стороны, надо защищать права наших граждан, но с другой – учитывать, что желающих нас поссорить более чем достаточно. Антироссийские силы будут эту ситуацию раскручивать», – предупредил Климов.

    Эксперты в Киеве видят ситуацию гораздо проще: отправкой списка арестованных на Украину Батька пытается вызвать Россию на резкие ответные ходы, чтобы использовать их потом в предвыборной борьбе.

    «Это провокация со стороны Лукашенко. Так не поступают в рамках одного Союзного государства.

    Лукашенко все время бегал в Москву, получая огромные кредиты, при том, что Белоруссия – фактически банкрот. Получал всё от России, а теперь сделать такое? Это хуже, чем предательство. Причем, таким образом Лукашенко еще более изолирует себя от всех. Его рейтинг внутри Белоруссии продолжит падение», – сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

    Но эксперт сомневается в том, что Батька все же решится выдать своих пленников в Киев, где им явно грозит длительное тюремное заключение. Скорее, он предпочтет по этому поводу поссориться с Зеленским, чем с Путиным.

    «Лукашенко решил поиграть в шантаж, использовать конфликт России и Украины в своих интересах. Но если он и впрямь передаст этих людей Киеву, это будет прямой вызов России и лично Путину, – предположил Соскин. – С Зеленским, наверно, можно так играть, но с Путиным – это опасные игры».

    Ситуация с задержанием российских граждан никак не улучшила популярность Лукашенко и внутри страны: в Белоруссии во внешнее вмешательство со стороны России, несмотря на все усилия СМИ, не верят.  «Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? » – заявила оппозиционный кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская. 

    И если шумиха вокруг «российских боевиков» не помогла Батьке нарастить рейтинг, то полулярность его главной соперницы - Тихановской, судя по косвенным признакам, возросла.  В четверг в Минске на митинг кандидата в президенты  пришли, по подсчетам оппозиционной прессы, около 63 тысяч человек. РИА Новости приводило другую цифру – 34 тысячи. В любом случае, наблюдатели сочли мероприятие крупнейшим выступлением оппозиции за последние 20 лет, перекрывшее по массовости «джинсовую революцию» 2006 года и зимние протесты 2010-го.

    «Поддержка Светланы Тихановской явно растет. Об этом говорят митинги, которые прошли не только в Минске, но и в регионах – что в принципе нехарактерно для Белоруссии», – сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич. «В маленьких городках до сих пор люди вообще не собирались хоть на сколько-нибудь массовые политические акции. Теперь собираются. Так что, да – думаю, рейтинг  Тихановской растет. Но проблема в том, что в Белоруссии нет независимой социологии, поэтому назвать точные цифры невозможно», – отметил Карбалевич.

    Политолог не исключил, что митинг в Минске мог бы собрать еще больше участников, если бы не введенные усиленные меры безопасности из-за якобы возможных терактов. «Весь смысл истории с ЧВК Вагнера состоит в том, чтобы ограничить возможность проведения митингов в поддержку Тихановской», – уверен Карбалевич.

    Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Белорусские силовики подозревают их в подготовке дестабилизации республики. Сперва было возбуждено дело о подготовке массовых беспорядков, а затем и дело о подготовке терактов. Москва назвала эти заявления одиозными и не выдерживающими никакой критики.

    На ваш взгляд

     
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    Обсуждение:  13 комментариев

    Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев ранее назвал основанием для приезда россиян в Белоруссию договор с местной фирмой – у каждого был при себе соответствующий трудовой договор. Из Минска группа работников ЧОПа планировала вылет в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

    Вечером в пятницу Мезенцев сообщил, что россиян «перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там будут более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания». Мезенцев добавил, что белорусские власти обещали в ближайшее время организовать встречу наших дипломатов с задержанными.

    Несмотря на перевод арестованных в «добрые условия», спускать дело на тормозах Минск, похоже,  не собирается. Руководитель следственной группы по этому делу Александр Агафонов заявил, что россияне на допросах якобы показали, что вовсе и не собирались покидать Белоруссию. Выступая в эфире белорусского ТВ, он назвал покупку авиабилетов в Стамбул попыткой создать себе алиби. «Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», – цитирует ТАСС представителя Следственного комитета.

    В вину россяинам ставят даже общение через приложение в смартфоне. Так, тот же Агафонов сообщил, что это говорит об организованности группы, управляемой по военным стандартам: «В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с обозначенной целью - для управления личным составом. Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта».

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