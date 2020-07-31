Кремль: Безосновательное задержание 33 россиян не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска

Задержание граждан России на территории Белоруссии не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно. Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками, и граждане будут отпущены», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков также отметил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП.

«Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане ... приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что россияне опоздали на самолет и ждали вылета. Песков также отметил, что у них были билеты в Стамбул, а эти люди являются сотрудниками частного охранного предприятия.

По его словам, задержанные россияне не совершали противоправных действий. «Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, включая избирательную кампанию.

«Первое, мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на проходящие митинги в Белоруссии, видят ли в этом возможное влияние из других государств.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол России в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».