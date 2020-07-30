Москва жестко раскритиковала версию Минска о задержанных россиянах

Министерство иностранных дел России прокомментировало задержание в Белоруссии 33 российских граждан, которых подозревают в якобы стремлении «дестабилизировать» обстановку в республике.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Москва подчеркнула, что попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики «вызывает, по меньшей мере, недоумение». «В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», – указано в заявлении.

МИД потребовал «незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к российским гражданам», а также «прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций».

«Рассчитываем на взвешенный объективный подход Белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», – заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

В Кремле, комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь, отметили, что на территории России есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, однако это не делает их нарушителями закона.