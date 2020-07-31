Киев потребует выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генпрокуратура Украины запросила арест 28 задержанных в Белоруссии россиян по «подозрению в участии в террористической организации» и попросила выдать их украинской стороне.

«28 лицам, из которых девять – граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе», – говорится в сообщении на сайте украинской генпрокуратуры.

Ведомство отметило, что сейчас проводится подготовка документов для экстрадиции задержанных, вопрос о выдаче будут решать компетентные органы Белоруссии.

В Кремле ранее уже заявляли, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

Также сообщалось, что Минск передал Киеву список задержанных граждан России, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.

Напомним, в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Вместе с тем Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол России в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».