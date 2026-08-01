Правительство утвердило обязательные для предустановки приложения

Tекст: Катерина Туманова

«Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2027 году», – цитирует ТАСС правительственный документ.

Нормативный акт предписывает использовать отечественную поисковую систему «Яндекс» по умолчанию и без дополнительных настроек. Требование распространяется на смартфоны, персональные компьютеры и смарт-ТВ.

Всего в утвержденную таблицу вошли 40 программных продуктов. Большинство из них уже присутствуют в действующем перечне.

Среди обязательных для установки на телефоны сервисов значатся RuStore, «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также различные приложения «Яндекса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам рассказали об изменениях платформы «умного» телевизора. ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики. Правительство расширило список IT-компаний для аккредитации.



