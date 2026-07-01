ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики

Tекст: Валерия Городецкая

Американской корпорации предписано обеспечить равные условия для работы отечественных сервисов и выполнить требования по обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.

«ФАС выдала предупреждение Apple, компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», – говорится в сообщении на сайте службы.

В конце июня Минцифры попросило антимонопольное ведомство проверить деятельность американской корпорации.

В октябре прошлого года ФАС потребовала от компании предоставить возможность выбора отечественного поисковика по умолчанию.

В июне прошлого года Госдума обязала производителя разрешить установку российского магазина приложений RuStore на свои устройства.