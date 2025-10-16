ФАС потребовала от Apple разрешить российский поисковик по умолчанию

ФАС обратилась к Apple с требованием по предустановке российского поисковика

Tекст: Елизавета Шишкова

Федеральная антимонопольная служба России направила в Apple требование включить для российских пользователей устройств компании возможность использования отечественной поисковой системы по умолчанию, передает ТАСС.

В письме главы ФАС Максима Шаскольского отмечается, что Apple нарушает правила, согласно которым на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, должна быть предустановлена поисковая система из России или стран Евразийского экономического союза.

В документе подчеркивается, что сейчас на устройствах Apple, продаваемых в России, по умолчанию доступна только поисковая система, страна происхождения которой не входит в РФ и ЕАЭС. Это, по мнению ведомства, ставит отечественные поисковики в неравные конкурентные условия.

В письме ФАС говорится: «В результате действий Apple Inc. поисковая система, страной происхождения которой является РФ или другие государства – члены ЕАЭС, может быть поставлена в неравные конкурентные условия... что в дальнейшем может приводить к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав».

Напомним, правительство утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV, включая «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.

С 1 сентября цифровая платформа Max заменила VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на устройства.

