Эксперт оценил идею конституционной реформы Лукашенко

«В Белоруссии растет запрос на разнообразие политической жизни. В связи с этим появляется необходимость изменений самой политической системы», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал публикацию предвыборной программы президента Белоруссии Александра Лукашенко, где говорится о необходимости конституционной реформы.

«Предвыборная программа Лукашенко – это сигнал, дающий понять, по какому пути страна будет развиваться, – сказал Алексей Дзермант. – Самое важное, на мой взгляд, это анонсированная конституционная реформа. Деталей мы пока не знаем, но, думаю, речь идет о перераспределении полномочий власти, повышении роли парламента и активизации системы местного самоуправления».

По мнению политолога, идея изменить конституцию не пришла извне, а появилась ввиду изменений структуры белорусского общества. «Приходит новое поколение с запросами на разнообразие политической жизни и желанием уменьшить «ручное» управление государством. В связи с этим появляется необходимость изменений политической системы», – пояснил эксперт.

«Кроме того, важна декларация сохранения социального государства, то есть поддержки систем образования и здравоохранения. Это значит, что Белоруссия не пойдет по пути шоковых неолиберальных реформ. Также отмечу тезис президента о необходимости развивать новые отрасли экономики, связанные с энергетикой и машиностроением», – добавил политолог.

«Что касается его тезисов о дружбе народов и новых друзьях – думаю, эти слова надо трактовать в самом широком смысле. Кто протягивает Белоруссии руку – с теми и надо развивать отношения. С учетом национальных интересов, конечно. К тому же у Минска сейчас много партнеров, включая Польшу и страны Азии. Но однозначных выводов делать пока не стоит», – заключил Дзермант.

Ранее белорусское издание «Звязда» опубликовало предвыборную программу Александра Лукашенко. В ней говорится о необходимости в ближайшие пять лет провести референдум по изменению конституции.

Также Лукашенко пообещал приложить все усилия для расширения числа дружественных Белоруссии стран. При этом «различия во внешней политике», по мнению белорусского лидера, не должны влиять «на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы».

Кроме того, Лукашенко отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.