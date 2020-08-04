Эксперт оценил идею конституционной реформы Лукашенко

Взгляд
4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай

В 2019 году на Кипр было выведено более 1,9 трлн рублей Артем Геодакян/ТАСС
Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего. Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...

Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    Эксперт оценил идею конституционной реформы Лукашенко

       4 августа 2020, 12:14
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов

    «В Белоруссии растет запрос на разнообразие политической жизни. В связи с этим появляется необходимость изменений самой политической системы», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал публикацию предвыборной программы президента Белоруссии Александра Лукашенко, где говорится о необходимости конституционной реформы.

    «Предвыборная программа Лукашенко – это сигнал, дающий понять, по какому пути страна будет развиваться, – сказал Алексей Дзермант. – Самое важное, на мой взгляд, это анонсированная конституционная реформа. Деталей мы пока не знаем, но, думаю, речь идет о перераспределении полномочий власти, повышении роли парламента и активизации системы местного самоуправления».

    По мнению политолога, идея изменить конституцию не пришла извне, а появилась ввиду изменений структуры белорусского общества. «Приходит новое поколение с запросами на разнообразие политической жизни и желанием уменьшить «ручное» управление государством. В связи с этим появляется необходимость изменений политической системы», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, важна декларация сохранения социального государства, то есть поддержки систем образования и здравоохранения. Это значит, что Белоруссия не пойдет по пути шоковых неолиберальных реформ. Также отмечу тезис президента о необходимости развивать новые отрасли экономики, связанные с энергетикой и машиностроением», – добавил политолог.

    «Что касается его тезисов о дружбе народов и новых друзьях – думаю, эти слова надо трактовать в самом широком смысле. Кто протягивает Белоруссии руку – с теми и надо развивать отношения. С учетом национальных интересов, конечно. К тому же у Минска сейчас много партнеров, включая Польшу и страны Азии. Но однозначных выводов делать пока не стоит», – заключил Дзермант. 

    Ранее белорусское издание «Звязда» опубликовало предвыборную программу Александра Лукашенко. В ней говорится о необходимости в ближайшие пять лет провести референдум по изменению конституции.

    Также Лукашенко пообещал приложить все усилия для расширения числа дружественных Белоруссии стран. При этом «различия во внешней политике», по мнению белорусского лидера, не должны влиять «на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы».

    Кроме того, Лукашенко отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

    Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.


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