Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе, сообщает офис президента Украины.

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая относится к «частной военной компании Вагнера». Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Зеленский со своей стороны выразил уверенность, что «причастным к действиям незаконных формирований в Донбассе не удастся избежать справедливого наказания».

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», - сказал он.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.