Взгляд
9 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
Разделы

Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
Перейти в раздел…

Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
Перейти в раздел…

Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

ЦИК Белоруссии считает, что очереди на избирательных участках спровоцировала оппозиция Станислав Красильников/ТАСС
Президентская кампания в Белоруссии вошла в завершающую стадию – на закрывшихся избирательных участках начался подсчет голосов, а оппозиция готовится к протесту. В интернете уже распространяются методички с призывами к захвату зданий и борьбе с милицией. Власти в ответ стянули в Минск войска и спецтехнику. Есть ли у оппозиции шанс отнять власть у Александра Лукашенко если не на выборах, то после них? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлеченностью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе в интеллектуальной сфере. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 8 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: На выборах президента Белоруссии опубликованы данные экзитполов
    Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией В центре Минска начали перекрывать центральные улицы Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя» Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
    Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии Сатановский назвал главную причину протестов в Ливане «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Лондоне и Бирмингеме Утверждена стратегия госполитики в отношении казачества
    Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах На юге Грузии после убийства местного жителя произошли массовые беспорядки Трамп выразил готовность помочь в расследовании причин взрыва в Бейруте НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

    вооруженные силы


    Путин лишил высших офицеров армии каракулевых шапок

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    «обыкновенные мелочи»


    Эдгард Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию

    Видео

    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    рынок электроэнергии


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    300 лет назад


    Как Россия окончательно разгромила Швецию

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    эмиграция монарха


    Никита Коваленко: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

    скандал в «Современнике»


    Максим Соколов: Пещерные новации в старом театре

    международные процессы


    Юрий Мавашев: Британия видит Турцию своим региональным наместником

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

    ЦИК Белоруссии считает, что очереди на избирательных участках спровоцировала оппозиция    9 августа 2020, 20:32
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    Президентская кампания в Белоруссии вошла в завершающую стадию – на закрывшихся избирательных участках начался подсчет голосов, а оппозиция готовится к протесту. В интернете уже распространяются методички с призывами к захвату зданий и борьбе с милицией. Власти в ответ стянули в Минск войска и спецтехнику. Есть ли у оппозиции шанс отнять власть у Александра Лукашенко если не на выборах, то после них?

    В воскресенье в Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики. Как сообщает республиканский ЦИК, по состоянию на 18:00 явка составила более 79%, что позволяет Минску признать выборы состоявшимися.

    Сразу после закрытия избирательных участков появились первые данные экзитполов. Согласно этим данным, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская получает 6,8%. Другие кандидаты набрали менее пресловутых трех процентов: Анна Канопацкая получает 2,3%, Андрей Дмитриев – 1,1%, Сергей Черечень – 0,9%.

    На ваш взгляд

     
    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?




    Обсуждение:  22 комментария
    Глава ЦИК Лидия Ермошина утром в воскресенье признала, что кандидаты на пост президента не равны по уровню. «Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах», – отметила Ермошина.

    Немногочисленные международные наблюдатели одобрили ход голосования. Так, миссия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно. Схожего мнения придерживается и член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов, отмечая проблемы с работой интернета в стране, передает РИА Новости.

    На качество интернета пожаловались не только наблюдатели и СМИ, но и простые белорусы. По словам читателей газеты ВЗГЛЯД в Минске и Могилеве, ближе к полудню скорость интернета упала до минимальных значений, из-за чего перестали работать мессенджеры и мобильные приложения.

    Напомним, на пост главы республики претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

    Что касается самого Лукашенко, то он не особо рассчитывает на международное признание выборов в стране. При этом фаворит президентской гонки выразил готовность к диалогу с оппозиционерами в случае, если они будут придерживаться нормы закона. «А если вы будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия», – добавил действующий президент.

    «Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», – резюмировал Лукашенко.

    Правда, к вечеру ситуация в белорусской столице все же накалилась: милиция готовится окружить центр Минска, ОМОН перекрыл для пешеходов проспект Независимости, а на въезде в город замечена спецтехника, включая водометы и автозаки. Кроме того, белорусские силовики задержали журналистов телеканала «Дождь», которые работали на выборах без аккредитации. Посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации и вскоре было объявлено о выдворении задержанных журналистов из страны.

    Что касается других кандидатов, то наибольшее внимание к себе привлекла Светлана Тихановская. На избирательном участке, где она голосовала, ее сторонники скандировали «Света! Света!» и бурно аплодировали. «Я очень хочу, чтобы выборы были честными. Если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы с этим согласимся», – сказала представитель оппозиции в интервью порталу «Tut.by»

    Любопытно, что белорусы активно голосовали не только внутри страны, но и за ее пределами, что привело к длинным очередям на избирательных участках. В Москве, например, очередь растянулась от 800 метров до километра, передает «Sputnik Беларусь». Нечто подобное, хоть и в других масштабах, замечено в Праге и Варшаве. А в Киеве белорусы потребовали ускорить работу избирательной комиссии. В ответ на это в посольстве заявили, что «медлительность» работы комиссии вызвана тем, что в здании якобы было обезврежено взрывное устройство. В то же время в ЦИК республики назвали очереди результатом провокаций и саботажа со стороны оппозиции, сообщает «БЕЛТА».  

    Белорусский ЦИК признает, что там «не ожидали столь высокой явки». Хотя по белорусским меркам высокая явка не является чем-то экстраординарным. Так, на выборах президента в 2015 году явка составила 87%, в 2010 году – 90%, а в 2006 году – 92%.

    Впрочем, еще утром в день голосования представители радикальной оппозиции опубликовали в соцсетях инструкцию по организации «майдана» в случае победы Лукашенко. В частности, 10 августа предлагается устроить забастовку на государственных предприятиях до конца рабочего дня с требованием проведения новых выборов.

    Протестующих также призывают собираться в своих городах на площадях, в скверах, на парковках и других наиболее популярных площадках, в том числе около районных администраций. Отмечается, что если начнутся задержания, митингующим необходимо объединиться вместе и не убегать. В ответ на насилие со стороны силовиков предлагается не отдавать задержанных и блокировать движение автомобилей и спецтранспорта, рассыпать на дорогах гвозди и самодельных «ежей».

    Для регионов существуют свои инструкции, там предлагается заблокировать, но не захватывать, здание местного исполкома и «требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов». «А если площадь будет перекрыта, то все еще проще – направляйтесь прямо к дому чиновника», – советуют авторы инструкции.

    «Такие призывы в любой стране мира являются как минимум нарушением общественного порядка. А как максимум – уголовным преступлением. Потому неудивительно, что Лукашенко заботится о недопущении подобных вещей», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич.

    Собеседник отметил, что властям республики следовало гораздо раньше предполагать масштабы протеста, потому что «число несогласных с политикой Лукашенко достаточно велико».

    «Но если говорить о сценарии длительного противостояния на улицах, то он маловероятен. Попытки нападения на сотрудников органов власти будут пресекаться. Шансы оппозиции взять власть с помощью уличных протестов после выборов близки к нулю», – полагает эксперт. 

    «А вот как поведут себя законопослушные граждане, которые не согласны с политикой президента – это главный вопрос для Лукашенко», – констатировал Межевич.

    По мнению эксперта, оппонентов власти можно превратить в соратников. «Тех, кто работает в аграрном секторе, можно привлечь грамотными реформами сельского хозяйства. Это же касается и работников промышленности», – уверен политолог.

    «Было бы здорово, если бы Лукашенко занялся этим год назад. Но теперь ему придется начать реформы сразу после выборов. В противном случае протестная активность будет нарастать и подогреваться с запада в лице Польши, с юга в лице Украины, а с севера в лице Литвы. Если кто-то этого не понимает – он дурак, а если понимает, но не реагирует – он просто враг», – заключил Межевич.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •