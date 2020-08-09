Эксперт описал вероятный сценарий событий в Белоруссии после выборов

«Сценарий длительного противостояния на улицах маловероятен, потому шансы оппозиции взять власть с помощью протестов близки к нулю», – заявил политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал слова президента Александра Лукашенко о том, что против желающих свергнуть власть в Белоруссии будут предприняты соответствующие меры.

«На сегодняшний день Лукашенко, как глава государства, должен заботиться о том, чтобы все процессы в республике проходили в рамках закона. В это же время популярный блогер, находящийся в Варшаве, призывает жителей Белоруссии с помощью силовых действий препятствовать работе милиции», – рассказал руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич.

«Но такие призывы в любой стране мира являются как минимум нарушением общественного порядка. А как максимум – уголовным преступлением. Потому неудивительно, что Лукашенко заботится о недопущении подобных вещей», – добавил Межевич.

При этом собеседник отметил, что властям республики следовало гораздо раньше предполагать масштабы протеста, потому что «число несогласных с политикой Лукашенко достаточно велико».

«Но если говорить о сценарии длительного противостояния на улицах, то он маловероятен. Попытки нападения на сотрудников органов власти будут пресекаться. Шансы оппозиции взять власть с помощью уличных протестов после выборов близки к нулю», – полагает эксперт клуба «Валдай».

«А вот как поведут себя законопослушные граждане, которые не согласны с политикой президента – это главный вопрос для Лукашенко»,

– констатировал Межевич.

По мнению эксперта, оппонентов власти можно превратить в соратников. «Тех, кто работает в аграрном секторе, можно привлечь грамотными реформами сельского хозяйства. Это же касается и работников промышленности», – уверен политолог.

«Было бы здорово, если бы Лукашенко занялся этим год назад. Но теперь ему придется начать реформы сразу после выборов. В противном случае протестная активность будет нарастать и подогреваться с запада в лице Польши, с юга в лице Украины, а с севера в лице Литвы. Если кто-то этого не понимает – он дурак, а если понимает, но не реагирует – он просто враг», – заключил Межевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах и выразил готовность к диалогу с оппозицией. При этом он заявил, что на возможные провокации ответит соответствующе.

По словам белорусского лидера, многие СМИ в стране и те, кто за ними стоят, хотели «мордобоя», но власть приняла жесткие, но превентивные меры.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

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