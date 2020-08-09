Лукашенко проголосовал на выборах и пригрозил желающим свергнуть власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента республики и выразил готовность к диалогу с оппозицией, но заявил, что на возможные провокации ответит соответствующе.

«Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то, и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», – передает слова Лукашенко БелТА.

По словам президента, многие СМИ в стране и те, кто за ними стоят, хотели «мордобоя», но власть приняла жесткие, но превентивные меры.

«Вы хотите, чтобы я ввергнул страну в хаос? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, потому что я не защитил в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, пытаться даже в каких-то мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?» – отметил глава государства.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

По мнению эксперта РАН Николая Межевича, победу на выборах президента Белоруссии скорее всего одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

По мнению аналитика, белорусская оппозиция не признает итоги выборов. Кроме того, в Сети появился «план Б» белорусской оппозиции, в случае победы действующего президента.