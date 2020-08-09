Лукашенко проголосовал на выборах и пригрозил желающим свергнуть власть

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9 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Льготная ипотека теряет актуальность

Ипотека в России становится все доступнее Нина Зотина/РИА Новости
Участники рынки подвели первые итоги запущенной в апреле льготной ипотеки под 6,5%. Самые низкие в истории ставки позволили сбалансировать продажи, но ажиотажного спроса не вызвали. Чтобы помочь оживить замерший рынок недвижимости, власти корректируют госпрограмму. Впрочем, уже осенью она может оказаться неактуальной, говорят участники рынка. Почему это хорошая новость для россиян? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

«Эсминец-вертолётоносец» «Изумо» сможет нести на себе истребительную авиацию KYODO Kyodo/Reuters
Ровно 75 лет назад, 9 августа 1945 года, Советский Союз объявил войну Японии. Япония была разгромлена, и с тех пор мы вот уже десятки лет считаем, что уж от этой страны нам точно не стоит ждать каких-либо военных опасностей. Однако в последние годы эта ситуация начала меняться. Каким военным потенциалом обладает сегодня Япония и чем она могла бы угрожать в том числе и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлеченностью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе в интеллектуальной сфере. Подробности...

Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Лукашенко проголосовал на выборах и пригрозил желающим свергнуть власть

       9 августа 2020, 12:15
    Фото: Sergei Grits/АР/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента республики и выразил готовность к диалогу с оппозицией, но заявил, что на возможные провокации ответит соответствующе.

    «Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то, и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», – передает слова Лукашенко БелТА.

    По словам президента, многие СМИ в стране и те, кто за ними стоят, хотели «мордобоя», но власть приняла жесткие, но превентивные меры.

    «Вы хотите, чтобы я ввергнул страну в хаос? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, потому что я не защитил в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, пытаться даже в каких-то мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?» – отметил глава государства.

    «Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», – резюмировал Лукашенко.

    Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

    На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

    Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

    По мнению эксперта РАН Николая Межевича, победу на выборах президента Белоруссии скорее всего одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

    По мнению аналитика, белорусская оппозиция не признает итоги выборов. Кроме того, в Сети появился «план Б» белорусской оппозиции, в случае победы действующего президента.


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