Эксперт РАН оценил шансы Лукашенко на победу

Победу на выборах президента Белоруссии, скорее всего одержит действующий глава государства Александр Лукашенко уже в первом туре выборов, считает руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич.

Эксперт полагает, что Лукашенко обладает преимущественными шансами на победу. «Да, у нас недостаточное количество социологических исследований. Но ведь, помимо относительно точных социологических исследований, есть и прогнозы, которые основываются на структуре занятости, демографии, специфической системе управления в республике. С точки зрения моего анализа, а социально-экономическая статистика, демографическая статистика, статистика город – село, город – малый город открыты в Республике Беларусь, выборы могут окончиться в первом туре и могут окончиться победой президента Республики Беларусь», – сказал Межевич ТАСС.

По мнению эксперта, белорусская оппозиция не признает итоги выборов. «А вопрос второй – как отреагирует. Я надеюсь, что мнение оппозиции не приведет к тому, что эта оппозиция поведет людей на улицы, потому как это большие риски, причем это риски не столько для власти, сколько для самих людей», – пояснил он.

Межевич отмечает, что такие акции будут вне правового поля, поэтому отношение государства к ним может быть достаточно жестким.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правд» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

Ранее телеведущий Владимир Познер оценил шансы Лукашенко на победу.