Миссия МПА СНГ оценила проведение президентских выборов в Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно, заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

«Побывали во многих областях, городах. Слушаем всех, кто является участниками процесса наблюдения. Надо отметить, что ни одного замечания мы так и не получили за эти дни. И даже сегодня, побывав на участке, спросив мнение наблюдателей, избирательной комиссии – все говорят о том, что все идет очень корректно. Определенные мнения и сомнения у наблюдателей, конечно, есть, никуда без этого, но эти мнения к делу не пришлешь, нам нужны конкретные факты», – передает слова Кобицкого ТАСС.

Он отмечает, что миссия МПА СНГ работает в Белоруссии уже несколько дней и посетила ряд городов. В воскресенье наблюдатели посетят пять регионов Белоруссии, а также участки за рубежом – в Москве, Петербурге, Ереване, Баку, Кишиневе.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правд» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за выборами в Белоруссии и даст им оценку позже. В Минск прибыла делегация Совфеда России для наблюдения за выборами.