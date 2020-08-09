Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии

В Сети опубликовали «план Б» белорусской оппозиции, в случае победы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства.

В соответствии с инструкциями, опубликованными в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило, 10 августа предлагается устроить забастовку на государственных предприятиях до конца рабочего дня. Оппозиция предлагает рабочим требовать у руководства «публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому».

По мнению автора канала, такая акция является эффективным и безопасным способом протеста – целые отделы и цеха уволить не смогут, а милиция не рискнет разгонять протестующих «настоящих заводских мужиков».

Протестующих также призывают собираться в своих городах на площадях, в скверах, на парковках и других наиболее популярных площадках, в том числе около районных администраций. Отмечается, что если начнутся задержания, митингующим необходимо объединится вместе и не убегать. В ответ на насилие со стороны силовиков предлагается не отдавать задержанных и блокировать движение автомобилей и спецтранспорта, рассыпать на дорогах гвозди и самодельных «ежей».

Для регионов существуют свои инструкции, там предлагается заблокировать, но не захватывать, здание местного исполкома и «требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов».

«А если площадь будет перекрыта, то все еще проще – направляйтесь прямо к дому чиновника», – советует автор памятки.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правд» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

По мнению эксперта РАН Николая Межевича, Победу на выборах президента Белоруссии, скорее всего одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

По мнению аналитика, белорусская оппозиция не признает итоги выборов.