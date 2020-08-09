Лукашенко усомнился в международном признании выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не особо рассчитывает на международное признание выборов в стране.

«Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы». Политика – это борьба», – заявил Лукашенко в ответ на вопрос о своих ожиданиях о признании президентских выборов международным сообществом.

По словам главы республики, он не хочет, чтобы о стране «говорили плохо». «Но исходить будем исключительно из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно», – передает слова Лукашенко БелТА.

Между тем выборы в Белоруссии уже признаны состоявшимися.

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», – передает слова главы Центризбиркома Лидии Ермошиной ТАСС.

Она отметила, что уровень в 50% явки по состоянию на 12.00 (время совпадает с московским) не преодолен только в Минске. В столице Белоруссии явка составила 43%. «Но здесь тоже люди идут, подтягиваются и стоят в очередях», – сказала Ермошина.

В Гомельской и Могилевской областях явка превысила 60%.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

По мнению эксперта РАН Николая Межевича, победу на выборах президента Белоруссии скорее всего одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

По мнению аналитика, белорусская оппозиция не признает итоги выборов. Кроме того, в Сети появился «план Б» белорусской оппозиции, в случае победы действующего президента.

Сам Лукашенко уже проголосовал на выборах президента республики и выразил готовность к диалогу с оппозицией, но заявил, что на возможные провокации ответит соответствующе.