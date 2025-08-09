Силы ПВО уничтожили над Россией за ночь более 95 дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили за ночь над Россией более 95 дронов ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи с 22.41 [мск] 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 28 беспилотников было уничтожено над Курской областью, по 13 БПЛА сбыто над Брянской и Калужской областями, 10 дронов ликвидировали над территорией Тульской области, по восемь над Орловскойи Белгородской областями.

Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили семь дронов. Над Краснодарским краем – пять, еще два беспилотника уничтожены над Ростовской областью.

Кроме того по одному дрону сбито над Республикой Крым, Липецкой областью и территорией Московского региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за пять с небольшим часов вечером пятницы уничтожили более 60 дронов ВСУ над десятью регионами страны, сообщило Минобороны.

