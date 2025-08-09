Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Силы ПВО уничтожили за ночь над Россией более 95 дронов ВСУ
Российские силы ПВО в течение ночи уничтожили 97 дронов ВСУ над двенадцатью регионами страны, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи с 22.41 [мск] 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 28 беспилотников было уничтожено над Курской областью, по 13 БПЛА сбыто над Брянской и Калужской областями, 10 дронов ликвидировали над территорией Тульской области, по восемь над Орловскойи Белгородской областями.
Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили семь дронов. Над Краснодарским краем – пять, еще два беспилотника уничтожены над Ростовской областью.
Кроме того по одному дрону сбито над Республикой Крым, Липецкой областью и территорией Московского региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за пять с небольшим часов вечером пятницы уничтожили более 60 дронов ВСУ над десятью регионами страны, сообщило Минобороны.