Силы ПВО России уничтожили более 60 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов

Силы ПВО России уничтожили более 66 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов
Российские силы ПВО за пять с небольшим часов вечером пятницы уничтожили более 60 дронов ВСУ над десятью регионами страны, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«8 августа текущего года в период с 17.25 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве пояснили, что 16 дронов были сбиты над территорией Орловской области, 13 – над Брянской областью, по 10 БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, еще шесть беспилотников сбиты над Республикой Крым.
Кроме того, четыре БПЛА ликвидированы над Калужской, и три – над Курской областями, два – над территорией Республики Адыгея и по одному дрону сбито над Тульской областью и акваторией Черного моря.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области были ранены три сотрудника дорожной службы после атаки FPV-дронов, уничтожившей служебный автомобиль.В течение трех часов пятницы системы ПВО
ликвидировали украинские беспилотники в шести российских регионах, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря.