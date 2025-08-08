Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
ЦБ напомнил о невозможности введения запрета снятия наличных с депозитов
ЦБ заявил о невозможности запрета снятия наличных с депозитов
Банк России пояснил, что запрет на снятие наличных средств с депозитов невозможен, так как подобная мера может серьезно нарушить стабильность финансовой системы и экономики страны.
Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, поскольку это повлечет разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает RT.
Ранее Банк России заявил о намерении принять меры против недобросовестных практик на рынке вкладов. Регулятор отметил, что ситуация на банковском рынке стабильна и панических настроений не наблюдается.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что слухи о возможной заморозке средств на депозитах могли запускаться девелоперами. По его словам, цель подобных сообщений – вызвать интерес к инвестированию в недвижимость.
