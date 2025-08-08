Когда завершится война на Украине? Хотя ряд западных и украинских СМИ заговорили о том, что это может произойти после визита Уиткоффа в Москву достаточно быстро, реальных возможностей для этого не слишком много. Да и в самих Штатах по данному поводу высказывается довольно сдержанный оптимизм. А всего за несколько дней до беседы президента России со спецпосланником Трампа заместитель спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон заявила, что США не стремятся к «быстрому решению» по Украине.

«Я скажу прямо: эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», – сказала она, давая понять, что все ранее назначенные дедлайны – не главное. Между тем достижение договоренностей и особенно их имплементация будет настолько непростым и многофакторным процессом, что сорвать его противникам долгосрочного мира будет несложно.

Так, глава МИД Британии Дэвид Лэмми считает, что война на Украине продлится еще как минимум год. «По моей трезвой оценке, Путин не готов к серьезным переговорам. У него по-прежнему максималистские и империалистические амбиции... Полагаю, что через год переговоры возобновятся. Вопрос в том, насколько серьезно Россия отнесется к этим переговорам», – заявил он в интервью The Guardian.

Если учесть, что Британия – главный лоббист продолжения конфликта, то данное заявление можно рассматривать не как прогноз, а как указание Киеву провоевать еще как минимум год. Особенно если учесть, что в недавнем докладе Chatham House (Королевский институт международных отношений), влиятельного британского аналитического центра, прямо указывалось, что нельзя допустить того, чтобы Россия вышла из украинского конфликта победителем. Поскольку – «если Россия сможет заявить о своей победе на Украине – или даже если конец войны просто будут воспринимать как победу, – такой исход будет иметь серьезные последствия для всего постсоветского пространства, которому воодушевленная успехом Москва начнет диктовать свои правила».

Как мы видим, требования у Лондона, одного из акторов войны на Украине, просты: завершение войны должно трактоваться как поражение России.

Позиция Москвы, разумеется, прямо противоположная: СВО может завершиться только после достижения всех намеченных целей. И поскольку Киев, его спонсоры и кураторы отвергают такой вариант, то можно с уверенностью сказать, что война закончится только тогда, когда защитники киевского режима будут морально сломлены, а у него больше не будет физических возможностей (вооружения и людских ресурсов) для продолжения войны.

Насчет вооружения. Обладатель самого мощного ВПК и самого большого арсенала в западном блоке – США – могут передавать Украине только избыточное оружие после наполнения собственных запасов и удовлетворения своих потребностей, заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер, подчеркнув, что Вашингтон не хочет оказаться в «стратегически невыгодной или уязвимой ситуации».

Напомним, что прошло полмесяца с тех пор, как Трамп предложил схему поставок ВСУ, в рамках которой европейцы будут покупать у США оружие для ВСУ, но ни одного согласованного в рамках ЕС или НАТО механизма закупки пока не появилось: одни страны не готовы выделять деньги, другие вообще отказались участвовать в поставках.

Между тем верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации, французский адмирал Вандье утверждает, что страны Европы смогут получить новые батареи Patriot взамен отданных Украине только через семь (!) лет. Стоит ли удивляться, что европейцы не торопятся вооружать ВСУ, передавая им вооружение из боевого состава, опасаясь, что сами останутся безоружными. Тем более что арсеналы европейского фланга НАТО уже истощены предыдущими поставками Украине.

Но все же оружие – это восполнимый ресурс. Предположим, что совокупный западный ВПК в сжатые сроки перестроится на военные рельсы и сделает выбор в пользу технологичного, недорогого и массового оружия, которым можно будет вооружить ВСУ и еще себе останется. Ну или Трамп всё же заставит европейцев передать еще какую-то часть своих поредевших арсеналов ВСУ. Конечно, и тот и другой вариант кажется маловероятным, но гипотетически их можно допустить.

Но помимо нехватки вооружения, на которую непрерывно жалуются в Киеве, ВСУ переживают кадровый голод. На днях украинский главком Сырский заявил, что успех российских войск на Покровском направлении связан с тем, что они вместо штурма применяют «тактику просачивания», используя тот факт, что украинские формирования не способны в силу малочисленности обеспечить сплошную линию обороны. Отметим, что в Артемовске, Угледаре и Авдеевке таких проблем у противника не наблюдалось.

Впрочем, еще в январе этого года командир элитной 3-й штурмовой бригады ВСУ террорист Андрей Билецкий (внесен в России в список экстремистов и террористов) признавал катастрофический некомплект личного состава, в следствии чего на километр удерживаемого фронта приходится менее 60 боевиков. С того момента ситуация для неприятеля только ухудшилась. Есть ли у него возможность решить кадровые проблемы?

Год назад глава ГУР террорист Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) заявил, если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года, а если с 16 лет – то до 2044-го. Но, по его мнению, столько воевать не придется, поскольку, как он полагает, российская экономика столько времени не выдержит.

Но математический подход не оправдался. Люди на Украине еще есть, но идти на фронт они не хотят категорически. Украинские политики, военные, волонтеры говорят о провале мобилизации. Тотальная «бусификация», когда людей без разбора хватают на улицах и насильно отправляют на фронт, не позволяет даже компенсировать те потери, что несут украинские формирования, и численность ВСУ стремительно сокращается.

Украинский волонтер Мария Берлинская поделилась своими подсчетами потерь Украины. По ее данным, за одни сутки ВСУ теряют до 300 человек погибшими, до 750 – ранеными и до 500 – дезертирами. Это в сумме составляет около 1550 человек в день, если брать максимальные значения. В месяц украинские формирования, так или иначе, теряют примерно 46,5 тыс. человек, а мобилизуют ежемесячно всего до 20 тысяч.

Кстати, количество дезертиров может быть еще больше, о чем заявляет Берлинская. Еще месяц назад количество «самовольно оставивших часть» определялось в 300 тыс. человек. А теперь нардеп ВРУ Анна Скороход заявила, что их число приблизилось к 400 тысячам. Причем среди них не только насильно мобилизованные – становится все больше тех, которые уходили в армию добровольно.

Киевский режим видит решение в тотальной мобилизации. После того, как Зеленский «разрешил» лицам 60+ заключать контракт, можно не сомневаться, что ТЦК начнут охоту даже на престарелых «добровольцев». Однако все эти контингенты не повысят боеспособность ВСУ. Нынешние боевые действия основаны на тактике малых групп, которая предполагает профессионализм и высокую мотивацию бойцов. Применение же единственно доступных сегодня для большинства подразделений ВСУ схем, при которых все боевики собраны вместе и находятся под постоянным жестким контролем командиров (чтобы не разбежались), приводит только к бессмысленным потерям. Иными словами, даже усиление мобилизации в нынешней ситуации вовсе не равнозначно повышению боеспособности ВСУ.

В настоящий момент, как сообщают украинские источники, линия обороны ВСУ представляет собой «дуршлаг», потому как не хватает живой силы, а держать фронт только дронами уже невозможно. Стратегических резервов у украинского генштаба уже нет, и он пытается затыкать «дыры» в обороне стремительно тающими тактическими резервами. При этом очевидно, что никакого плана «Б» у Киева не имеется, он реагирует исключительно ситуативно.

Уже упомянутая Мария Берлинская заявляет, что этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

Прогноз Берлинской выглядит слишком оптимистичным, однако, скорее всего, осенью фронт в Донбассе, а возможно, и на других направлениях будет прорван, и к зиме российские войска выйдут на берег Днепра. ВСУ бросят последние силы, чтобы любой ценой удержать этот естественный рубеж. И когда ВС РФ сумеют его преодолеть, побив последний украинский козырь, война действительно подойдет к концу, поскольку у противника к этому моменту уже не будет сил – ни физических, ни моральных, чтобы продолжать масштабное сопротивление. Таким образом, прогноз Лэмми выглядит наиболее реалистичным.