Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации

Журналисты «Дождя», задержанные в воскресенье в Минске, работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Белоруссии на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили», – передает «Интерфакс» его слова.

Он также отметил, что пока нельзя говорить о том, что журналисты были задержаны именно за отсутствие аккредитации.

«Мы даже не знаем, кто их задержал. Все что мы знаем, это то, что было на видео, пока больше ничего», – добавил Дзядко.

Уточняется, что документы на аккредитацию были направлены еще 15 июня.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало видео с кадрами задержания. На кадрах группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении.

Позднее Союз журналистов России обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении.