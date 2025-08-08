После возгорания прицепа автомобиля в Чебоксарах госпитализированы пять человек

Tекст: Ирма Каплан

«Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС, пятеро пострадавших госпитализированы», – сказано в посте.

Инспекторы предварительно установили, что в прицепе, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов, находились люди, что противоречит правилам безопасности.

Когда водитель, заметив возгорание, остановился, пассажиры сами отсоединили прицеп от машины, из-за чего и получили ожоги, пояснили в ведомстве.

«В отношении 39-летнего водителя ВАЗ полицейские составили постановление по части 2 статьи 12.23 за нарушение правил перевозки пассажиров и по части 1 статьи 12.37 за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев авто», – заявили в Госавтоинспекции региона.

Выяснение обстоятельств происшествия на дороге взяла на контроль прокуратура Калининского района города Чебоксары.

«По факту произошедшего организована прокурорская проверка в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, условия труда и последующей перевозки несовершеннолетних работников», – сообщили в ведомстве.

