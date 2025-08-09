Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Аэропорт Саратова временно ограничил прием и выпуск самолетов
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в аэропорту Саратова.
«Аэропорт Саратов: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи в течение пятницы во второй раз ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения. Вечером аэропорт вернулся к штатной работе.
В ночь на субботу ограничения были введены и сняты в аэропорту Калуги.