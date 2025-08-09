Аэропорт Саратова временно ограничил прием и выпуск самолетов

Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным

Tекст: Ирма Каплан

«Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала просто встретится с Путиным.

По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.



