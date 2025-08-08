Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

Tекст: Денис Тельманов

О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.