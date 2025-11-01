Суд в Турции решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России

Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров0 комментариев
Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России
После 17-летнего судебного разбирательства суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Николая Исвечина на виллу с прилегающими 10 га земли на побережье Босфора, сообщает газета Sabah.
Стамбульский суд постановил передать права на историческую виллу на Босфоре потомкам дипломата царской России Николая Исвечина, передает ТАСС.
Решение принято после 17 лет судебных разбирательств, в которых участвовали Казначейство Турции, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата.
Особняк и прилегающая территория площадью около 10 гектаров были приобретены Исвечиным у французской семьи в 1868 году. Здание некоторое время служило представительством российской дипмиссии. Эксперты оценивают его нынешнюю стоимость в полтора миллиарда долларов.
После революции 1917 года статус объекта оказался под вопросом, а официально особняк так и не был зарегистрирован за Россией. Суд отклонил претензии российских и турецких ведомств, отметив приоритет документов собственности, указов и дипломатической переписки той эпохи, а также международного права.
В ходе межевания, завершившегося в 2022 году, выяснилось, что у Николая Исвечина есть живые потомки во Франции. Согласно генеалогическим исследованиям французского бюро, суд признал их полноправными наследниками – ими стали трое детей его приемного сына Дидье Леконт Исвечина.
