Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии, сообщили СМИ.
Как пишет The Telegraph, такое правило закреплено в оборонной тактике королевства и, как сообщает издание, было подтверждено минобороны страны на фоне требований США по обеспечению безопасности арктического региона.
Министерство обороны Дании напомнило о существовании с 1952 года нормы, обязывающей военнослужащих на Гренландии «немедленно» открывать ответный огонь в случае вторжения противника, без ожидания дополнительных приказов. Это правило действует для быстрого реагирования на любые возможные опасности.
Ранее европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.
