Кимаковский: «Волки да Винчи» восполняют потери новобранцами в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, за менее чем одну неделю бойцы этого подразделения потеряли несколько десятков человек, в том числе среди новичков, передает ТАСС.

Кимаковский заявил: «Волки да Винчи» пытаются безуспешно восполнять потери на территории Запорожской области, в том числе в районах Цветкова и Верхней Терсы. В основном, по его словам, подразделение направляет необученных новобранцев, которые сразу гибнут под массированными ударами российских военных.

Ранее Кимаковский сообщил, что часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара.

2 января Кимаковский заявил, что «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя. По его словам, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.