Кимаковский: «Волки да Винчи» восполняют потери новобранцами в Запорожской области
Элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» в Запорожской области пытается восполнить потери за счет необученных новобранцев, однако эти попытки оказываются безуспешными, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, за менее чем одну неделю бойцы этого подразделения потеряли несколько десятков человек, в том числе среди новичков, передает ТАСС.
Кимаковский заявил: «Волки да Винчи» пытаются безуспешно восполнять потери на территории Запорожской области, в том числе в районах Цветкова и Верхней Терсы. В основном, по его словам, подразделение направляет необученных новобранцев, которые сразу гибнут под массированными ударами российских военных.
Ранее Кимаковский сообщил, что часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара.
2 января Кимаковский заявил, что «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя. По его словам, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.