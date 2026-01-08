Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы давно говорим, что Венецианская комиссия превратилась в политическое оружие против тех или иных стран. Мы неоднократно видели, как по Грузии Венецианская комиссия вместо правовых оценок делает политические выводы», – сказал он.

«Сегодня и США заявили, что этот институт стал бесполезным и расточительным», – заявил председатель парламента Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, «Грузия как член Совета Европы встревожена тем, что Венецианская комиссия, являющаяся институтом СЕ, изменила свой первоначальный профиль и вместо правовых выводов делает обычные политические комментарии».

«Венецианская комиссия выносит свои вердикты из политической конъюктуры», – заявил он.

Венецианская комиссия в последние годы критикует Грузию за различные законы. В Тбилиси заявляют, что принимают их, исходя из интересов национальной безопасности.