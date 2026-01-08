«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
Венецианская комиссия, которую решили покинуть США, превратилась в «политическое оружие» против тех или иных стран, заявил на пресс-конференции 8 января председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы давно говорим, что Венецианская комиссия превратилась в политическое оружие против тех или иных стран. Мы неоднократно видели, как по Грузии Венецианская комиссия вместо правовых оценок делает политические выводы», – сказал он.
«Сегодня и США заявили, что этот институт стал бесполезным и расточительным», – заявил председатель парламента Грузии.
По словам Шалвы Папуашвили, «Грузия как член Совета Европы встревожена тем, что Венецианская комиссия, являющаяся институтом СЕ, изменила свой первоначальный профиль и вместо правовых выводов делает обычные политические комментарии».
«Венецианская комиссия выносит свои вердикты из политической конъюктуры», – заявил он.
Венецианская комиссия в последние годы критикует Грузию за различные законы. В Тбилиси заявляют, что принимают их, исходя из интересов национальной безопасности.