Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Аэропорт в Сочи вернулся к штатной работе после временных ограничений
Росавиация сняла ограничения полетов в аэропорту Сочи
Аэропорт в Сочи возобновил штатную работу после временных ограничений, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации, уточнив, что 26 воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы в период действия ограничений.
«Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», – сказано в посте.
Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи в течение пятницы во второй раз ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.