Аэропорт в Сочи вернулся к штатной работе после временных ограничений

Росавиация сняла ограничения полетов в аэропорту Сочи

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», – сказано в посте.

Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи в течение пятницы во второй раз ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.



