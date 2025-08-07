  • Новость часаПутин назвал ОАЭ дружественной России страной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Глава НБУ объяснил необходимость переименования копейки
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    9 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    50 комментариев
    7 августа 2025, 13:32 • Общество

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами.

    Президент Владимир Путин в беседе с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле поднял вопрос о снабжении Донбасса водой. «Хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. <...> Это водоснабжение, это восстановление жилого фонда», – сказал Путин.

    В ответ Пушилин сообщил, что «самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения». По его словам, проблема обострилась из-за «водной блокады» противника. «Мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды», – рассказал Пушилин президенту.

    К концу июля ситуация с водоснабжением Донбасса, особенно крупных городских агломераций, стала критической. «Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает – ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства. <…> Оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды», – сообщал премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

    По словам Пушилина, в Донецке и Макеевке (основная агломерация) вода теперь подается на несколько часов раз в три дня, в Мариуполе, Харцызске, Иловайске и Зугресе – раз в два дня, в Енакиево и Горловке – раз в четыре дня. Местные СМИ публикуют подробные графики подачи воды по улицам и районам, но надо понимать, что в высотные здания вода все равно поступает с трудом под низким напором. В ряде случаев ее не хватает даже на то, чтобы на верхних этажах заполнить ванну про запас (это обычная практика для всех блокадных городов), а порой вода имеет привкус и «неправильный» цвет.

    Вода доставляется в города цистернами, а также по недавно построенному временному водоводу Дон –Донбасс. На рынке пятилитровая канистра стоит 100 рублей, за 20 литров придется заплатить 250 рублей. Автоцистерн не хватает. 75 таких машин приехали из Москвы. 13 – из Московской области, еще некоторое количество выделил Санкт-Петербург. Пушилин доложил Владимиру Путину о том, что в ближайшее время будет привлечено еще 60 водовозок.

    Некоторые районы Донецка, например, окраинный Петровский (частный сектор) и соседние мелкие населенные пункты остались в принципе без водоснабжения. Воду туда привозят бочками на 5 тыс. литров. На всю агломерацию в результате целенаправленных обстрелов украинской стороны осталась только одна фильтровальная станция, то есть в некоторых районах городской агломерации Донецк – Макеевка в принципе исключается водоснабжение по старым трубам (даже там, где они сохранились) по санитарным соображениям.

    Кроме того, остро стоит проблема с потерями воды в период транспортировки по крайне изношенным сетям ДНР. По словам Пушилина, потери при подаче воды могут достигать до 60% как раз из-за того, что вся сеть водоснабжения региона не ремонтировалась десятилетиями. Это называется «накопленная изношенность».

    Проблемы с водой в Донбассе были всегда. Регион в целом – это засушливая и маловодная степь. Активный рост промышленности Донбасса уже к началу ХХ века привел к водному кризису, поскольку большие массы воды стали направляться на выплавку стали, чугуна, а также выработку электроэнергии.

    Проблему принялись активно решать после Великой Отечественной войны. Единственным инструментом водоснабжения степного региона могла стать постройка отводных каналов от Дона или Северского Донца. В середине 1950-х было принято решение о постройке мелиоративного канала Северский Донец – Донбасс, который был пущен в строй в 1958 году.

    В то же время канал – очень сложное гидротехническое сооружение, которое может эффективно использоваться только при помощи дополнительных каналов и специальных объектов, находящихся на территории Харьковской области, включая Оскольское водохранилище.

    При этом потребности Донбасса превышали естественный сток реки Северский Донец, что в засушливые годы приводило к обмелению и падению темпа подачи воды. Проблема была решена с использованием канала Днепр – Донбасс, который также проходит по территории Харьковской области и должен был повышать сток Северского Донца.

    К 1960-м годам вся эта сложная инфраструктура привела водоснабжение региона в порядок. Дефицита воды в советское время не было, несмотря на бурно развивавшуюся промышленность. Кроме того, постройка канала Северский Донец – Донбасс решила проблему мелиорации степи, что привело к росту сельского хозяйства региона, особенно южных культур, требующих активного полива (черешня, вишня), которые со временем стали визитной карточкой Донбасса.

    Однако конфигурация водной системы Донбасса изначально сильно зависела от того, что происходило за пределами административной юрисдикции Донецкой и Луганской областей, то есть от доброй воли властей в Киеве. Сам выбор постройки каналов от Северского Донца и Днепра, а не скажем от не так уж и далекого Дона, был сделан именно в силу административно-государственного устройства СССР, поскольку организована вся это система была только по территории УССР без участия РСФСР. И возможности управлять водой в Донбассе имел только Киев, а даже не союзный центр в Москве. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг водоснабжения Крыма, который до 2014 года так же целиком получал воду из Украины через систему каналов от Днепра.

    Сказалось все это в 2014 году. Украина просто перекрыла водоснабжение Крыма целиком, а снабжение Донбасса по каналу Северского Донца постепенно сокращалось.

    Изначально прекращение водоснабжения региона носило со стороны Киева исключительно административный характер. При этом в период с 2015 по 2022 года украинская сторона периодически инициировала так называемые споры хозяйствующих субъектов, когда возобновление водоснабжения увязывалось с подачей на Украину электроэнергии с Донбасса, а также с требованиями неадекватной оплаты водопользования в бюджет Украины соответствующими донбасскими организациями («Донасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса»).

    В ходе обстрелов украинской артиллерией были повреждены все насосные и фильтровальные станции. Некоторые из них, как например, под Авдеевкой, были и вовсе превращены в укрепрайоны.

    Битва за фильтровальную станцию к северу от Донецка превратилась в череду обстрелов, в ходе которых украинская сторона методично уничтожала гражданские ремонтные бригады.

    Водоснабжение донецкой городской агломерации постепенно сокращалось до минимума. В феврале 2022 года украинская сторона вообще прекратила водоснабжение по каналу, а его гидротехнические сооружения были разрушены. Снабжение по линии канала от Днепра прекратилось полностью, поскольку вся вода канала была направлена Киевом в водовод на Харьков, что привело к окончательному обмелению Северского Донца и полному прекращению поступления воды в канал Северский Донец – Донбасс. ВСУ стали использовать сооружения канала в качестве естественных укреплений, особенно в районе Часов Яра и ранее Артемовска (Бахмута).

    В начале 2023 года в экстренном порядке был построен с нуля новый водовод из России: Дон – Донбасс с проектным уровнем 270 тыс. кубических метров воды в сутки. Сейчас, по словам Пушилина, водовод уже приближается к проектной мощности. Кроме того, были восстановлены скважины в Старобешевском районе ДНР, а Минобороны построило 20-километровый Ханженковский водовод.

    Тем не менее, поступающего по новым водоводам объема пресной воды недостаточно. Решить проблему можно только и исключительно путем полного восстановления работы канала Северский Донец – Донбасс до советского уровня. Однако сейчас восстановление полной работы канала невозможно не только из-за того, что линия боевого соприкосновения проходит в некоторых местах прямо по нему (южнее Часов Яра, например), но и потому что снабжение канала проходит по Харьковской и Днепропетровской областям.

    Полноценные работы по восстановлению канала возможны только в случае, когда вся его протяженность, включая подземную составляющую, будет под плотным контролем ВС РФ. Что само по себе добавляет содержания, например, не только целям спецоперации в целом, но и понятию «буферная зона».

    Полностью переориентировать весь крупный регион на воду из Дона нереально. Переговоры с Украиной по водной проблеме по понятным причинам невозможны, поскольку Киев еще с 2014 года использовал воду как инструмент невоенного давления на население и Донбасса и Крыма. Это само по себе отвратительно, а сейчас украинская сторона пользуется сложной ситуацией еще и в пропагандистских целях. Мол, при украинской власти на Донбассе вода была, а при российской – перебои.

    Ну, во-первых, вода в регионе появилась усилиями власти советской. А во-вторых, водный кризис Донбасса – прямой результат варварской политики Киева по отношения к жителям региона, который они длительное время пытались называть «своими». И сейчас Москве и администрации ДНР приходится выполнять огромный объем работ сразу по нескольким направлениям: это и постройка новых водоводов, и ремонт насосных и фильтровальных станций, и замена изношенных трубопроводных сетей. Задачи, конечно, будут со временем решены, но население региона навсегда запомнит политику Киева, приближающуюся по своим методам к геноциду.

    Главное
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    Американский генерал признал отставание США от России по БПЛА
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    В Ленобласти мужчина распылил газ в салон машины с ребенком внутри

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации