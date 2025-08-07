Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

Tекст: Евгений Крутиков

Президент Владимир Путин в беседе с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле поднял вопрос о снабжении Донбасса водой. «Хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. <...> Это водоснабжение, это восстановление жилого фонда», – сказал Путин.

В ответ Пушилин сообщил, что «самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения». По его словам, проблема обострилась из-за «водной блокады» противника. «Мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды», – рассказал Пушилин президенту.

К концу июля ситуация с водоснабжением Донбасса, особенно крупных городских агломераций, стала критической. «Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает – ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства. <…> Оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды», – сообщал премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

По словам Пушилина, в Донецке и Макеевке (основная агломерация) вода теперь подается на несколько часов раз в три дня, в Мариуполе, Харцызске, Иловайске и Зугресе – раз в два дня, в Енакиево и Горловке – раз в четыре дня. Местные СМИ публикуют подробные графики подачи воды по улицам и районам, но надо понимать, что в высотные здания вода все равно поступает с трудом под низким напором. В ряде случаев ее не хватает даже на то, чтобы на верхних этажах заполнить ванну про запас (это обычная практика для всех блокадных городов), а порой вода имеет привкус и «неправильный» цвет.

Вода доставляется в города цистернами, а также по недавно построенному временному водоводу Дон –Донбасс. На рынке пятилитровая канистра стоит 100 рублей, за 20 литров придется заплатить 250 рублей. Автоцистерн не хватает. 75 таких машин приехали из Москвы. 13 – из Московской области, еще некоторое количество выделил Санкт-Петербург. Пушилин доложил Владимиру Путину о том, что в ближайшее время будет привлечено еще 60 водовозок.

Некоторые районы Донецка, например, окраинный Петровский (частный сектор) и соседние мелкие населенные пункты остались в принципе без водоснабжения. Воду туда привозят бочками на 5 тыс. литров. На всю агломерацию в результате целенаправленных обстрелов украинской стороны осталась только одна фильтровальная станция, то есть в некоторых районах городской агломерации Донецк – Макеевка в принципе исключается водоснабжение по старым трубам (даже там, где они сохранились) по санитарным соображениям.

Кроме того, остро стоит проблема с потерями воды в период транспортировки по крайне изношенным сетям ДНР. По словам Пушилина, потери при подаче воды могут достигать до 60% как раз из-за того, что вся сеть водоснабжения региона не ремонтировалась десятилетиями. Это называется «накопленная изношенность».

Проблемы с водой в Донбассе были всегда. Регион в целом – это засушливая и маловодная степь. Активный рост промышленности Донбасса уже к началу ХХ века привел к водному кризису, поскольку большие массы воды стали направляться на выплавку стали, чугуна, а также выработку электроэнергии.

Проблему принялись активно решать после Великой Отечественной войны. Единственным инструментом водоснабжения степного региона могла стать постройка отводных каналов от Дона или Северского Донца. В середине 1950-х было принято решение о постройке мелиоративного канала Северский Донец – Донбасс, который был пущен в строй в 1958 году.

В то же время канал – очень сложное гидротехническое сооружение, которое может эффективно использоваться только при помощи дополнительных каналов и специальных объектов, находящихся на территории Харьковской области, включая Оскольское водохранилище.

При этом потребности Донбасса превышали естественный сток реки Северский Донец, что в засушливые годы приводило к обмелению и падению темпа подачи воды. Проблема была решена с использованием канала Днепр – Донбасс, который также проходит по территории Харьковской области и должен был повышать сток Северского Донца.

К 1960-м годам вся эта сложная инфраструктура привела водоснабжение региона в порядок. Дефицита воды в советское время не было, несмотря на бурно развивавшуюся промышленность. Кроме того, постройка канала Северский Донец – Донбасс решила проблему мелиорации степи, что привело к росту сельского хозяйства региона, особенно южных культур, требующих активного полива (черешня, вишня), которые со временем стали визитной карточкой Донбасса.

Однако конфигурация водной системы Донбасса изначально сильно зависела от того, что происходило за пределами административной юрисдикции Донецкой и Луганской областей, то есть от доброй воли властей в Киеве. Сам выбор постройки каналов от Северского Донца и Днепра, а не скажем от не так уж и далекого Дона, был сделан именно в силу административно-государственного устройства СССР, поскольку организована вся это система была только по территории УССР без участия РСФСР. И возможности управлять водой в Донбассе имел только Киев, а даже не союзный центр в Москве. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг водоснабжения Крыма, который до 2014 года так же целиком получал воду из Украины через систему каналов от Днепра.

Сказалось все это в 2014 году. Украина просто перекрыла водоснабжение Крыма целиком, а снабжение Донбасса по каналу Северского Донца постепенно сокращалось.

Изначально прекращение водоснабжения региона носило со стороны Киева исключительно административный характер. При этом в период с 2015 по 2022 года украинская сторона периодически инициировала так называемые споры хозяйствующих субъектов, когда возобновление водоснабжения увязывалось с подачей на Украину электроэнергии с Донбасса, а также с требованиями неадекватной оплаты водопользования в бюджет Украины соответствующими донбасскими организациями («Донасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса»).

В ходе обстрелов украинской артиллерией были повреждены все насосные и фильтровальные станции. Некоторые из них, как например, под Авдеевкой, были и вовсе превращены в укрепрайоны.

Битва за фильтровальную станцию к северу от Донецка превратилась в череду обстрелов, в ходе которых украинская сторона методично уничтожала гражданские ремонтные бригады.

Водоснабжение донецкой городской агломерации постепенно сокращалось до минимума. В феврале 2022 года украинская сторона вообще прекратила водоснабжение по каналу, а его гидротехнические сооружения были разрушены. Снабжение по линии канала от Днепра прекратилось полностью, поскольку вся вода канала была направлена Киевом в водовод на Харьков, что привело к окончательному обмелению Северского Донца и полному прекращению поступления воды в канал Северский Донец – Донбасс. ВСУ стали использовать сооружения канала в качестве естественных укреплений, особенно в районе Часов Яра и ранее Артемовска (Бахмута).

В начале 2023 года в экстренном порядке был построен с нуля новый водовод из России: Дон – Донбасс с проектным уровнем 270 тыс. кубических метров воды в сутки. Сейчас, по словам Пушилина, водовод уже приближается к проектной мощности. Кроме того, были восстановлены скважины в Старобешевском районе ДНР, а Минобороны построило 20-километровый Ханженковский водовод.

Тем не менее, поступающего по новым водоводам объема пресной воды недостаточно. Решить проблему можно только и исключительно путем полного восстановления работы канала Северский Донец – Донбасс до советского уровня. Однако сейчас восстановление полной работы канала невозможно не только из-за того, что линия боевого соприкосновения проходит в некоторых местах прямо по нему (южнее Часов Яра, например), но и потому что снабжение канала проходит по Харьковской и Днепропетровской областям.

Полноценные работы по восстановлению канала возможны только в случае, когда вся его протяженность, включая подземную составляющую, будет под плотным контролем ВС РФ. Что само по себе добавляет содержания, например, не только целям спецоперации в целом, но и понятию «буферная зона».

Полностью переориентировать весь крупный регион на воду из Дона нереально. Переговоры с Украиной по водной проблеме по понятным причинам невозможны, поскольку Киев еще с 2014 года использовал воду как инструмент невоенного давления на население и Донбасса и Крыма. Это само по себе отвратительно, а сейчас украинская сторона пользуется сложной ситуацией еще и в пропагандистских целях. Мол, при украинской власти на Донбассе вода была, а при российской – перебои.

Ну, во-первых, вода в регионе появилась усилиями власти советской. А во-вторых, водный кризис Донбасса – прямой результат варварской политики Киева по отношения к жителям региона, который они длительное время пытались называть «своими». И сейчас Москве и администрации ДНР приходится выполнять огромный объем работ сразу по нескольким направлениям: это и постройка новых водоводов, и ремонт насосных и фильтровальных станций, и замена изношенных трубопроводных сетей. Задачи, конечно, будут со временем решены, но население региона навсегда запомнит политику Киева, приближающуюся по своим методам к геноциду.