Эксперт: Опыт Крыма поможет решить вопрос водоснабжения ДНР

Политолог Асафов: Социальные и бытовые проблемы жителей ДНР решаются на самом высоком уровне

Tекст: Олег Исайченко

«В рамках встреч с главами российских регионов Владимир Путин регулярно показывает глубокую погруженность в проблемы субъектов. Подобные беседы – это не просто формальные отчеты о достижениях того или иного региона, а вдумчивая работа по решению целого ряда задач», – сказал политолог Александр Асафов.

«Разговор президента с руководителем ДНР Денисом Пушилиным как раз и продемонстрировал этот подход в действии. Самым насущным вызовом для республики, вне всяких сомнений, является проблема обеспечения местного населения водой. Во многом «гидроблокада», в которую попал регион, является инструментом давления ВСУ на общество», – уточнил собеседник.

«Со схожим вызовом в свое время сталкивался Крым. Тем не менее, мы нашли возможности вернуть жителям республики доступ к воде. Справимся и сейчас. Конечно, ничего не делается «по щелчку пальцев». Требуется долгая и планомерная работа, которая должна носить комплексный характер», – полагает эксперт. По его мнению, решение этого вопроса находится на стыке строительства новых инфраструктурных объектов, а также логистики. «Путин открыто обсуждает этот вопрос с Пушилиным. Проблема не замалчивается, а значит, в итоге население Донбасса получит неограниченный доступ к воде», – рассуждает он.

Политолог отмечает, что в силу прифронтового положения, в регионе имеются и другие проблемы. «Это и восстановление жилого фонда, и регулярные угрозы атак со стороны ВСУ. Но освобождение оккупированных территорий республики продолжается. Противник отступает, а линия боевого соприкосновения смещается на запад», – продолжает собеседник. – «Эта тенденция способствует нормализации жизни в ДНР. Растут расходы на социальные программы, планируются масштабные инфраструктурные проекты. Важно отметить, что восстановление Донбасса – это не просто отчетный пункт в документации. Речь идет о совместных усилиях федерального центра, регионов и представителей гражданского общества, которые активно возвращают мирную жизнь на эти территории».

В понедельник Путин в ходе встречи с главой ДНР Пушилиным назвал водоснабжение основной проблемой региона. Ситуацию осложняют потери из-за высокого износа сетей – утечка воды местами достигает 60%.

Сейчас регион получает лишь половину от необходимого объема воды. Из-за дефицита власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению. Причиной стала водная блокада со стороны Киева в условиях засушливого лета. Строительство водовода из реки Дон смогло решить проблему только частично.

Напомним, 1 августа вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал создание дополнительной ветки водовода для обеспечения ДНР. Он отметил, что у строителей уже есть положительный опыт ликвидации подобных проблем в Крыму, и подчеркнул необходимость оперативного обеспечения жителей питьевой водой.