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    Разрыв с Россией надломил финское общество
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах
    В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами
    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
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    FT: На Украине усилилось сопротивление мобилизации и критика власти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 20:29 • Новости дня

    Эксперт: Опыт Крыма поможет решить вопрос водоснабжения ДНР

    Политолог Асафов: Социальные и бытовые проблемы жителей ДНР решаются на самом высоком уровне

    Эксперт: Опыт Крыма поможет решить вопрос водоснабжения ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В ДНР достаточно много проблем: регулярные обстрелы со стороны ВСУ, сложности с восстановлением жилого фонда, нехватка воды. Но эти проблемы не замалчиваются, они обсуждаются на самом высоком уровне, и поэтому будут решены, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «В рамках встреч с главами российских регионов Владимир Путин регулярно показывает глубокую погруженность в проблемы субъектов. Подобные беседы – это не просто формальные отчеты о достижениях того или иного региона, а вдумчивая работа по решению целого ряда задач», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Разговор президента с руководителем ДНР Денисом Пушилиным как раз и продемонстрировал этот подход в действии. Самым насущным вызовом для республики, вне всяких сомнений, является проблема обеспечения местного населения водой. Во многом «гидроблокада», в которую попал регион, является инструментом давления ВСУ на общество», – уточнил собеседник.

    «Со схожим вызовом в свое время сталкивался Крым. Тем не менее, мы нашли возможности вернуть жителям республики доступ к воде. Справимся и сейчас. Конечно, ничего не делается «по щелчку пальцев». Требуется долгая и планомерная работа, которая должна носить комплексный характер», – полагает эксперт. По его мнению, решение этого вопроса находится на стыке строительства новых инфраструктурных объектов, а также логистики. «Путин открыто обсуждает этот вопрос с Пушилиным. Проблема не замалчивается, а значит, в итоге население Донбасса получит неограниченный доступ к воде», – рассуждает он.

    Политолог отмечает,  что в силу прифронтового положения, в регионе имеются и другие проблемы. «Это и восстановление жилого фонда, и регулярные угрозы атак со стороны ВСУ. Но освобождение оккупированных территорий республики продолжается. Противник отступает, а линия боевого соприкосновения смещается на запад», – продолжает собеседник. – «Эта тенденция способствует нормализации жизни в ДНР. Растут расходы на социальные программы, планируются масштабные инфраструктурные проекты. Важно отметить, что восстановление Донбасса – это не просто отчетный пункт в документации. Речь идет о совместных усилиях федерального центра, регионов и представителей гражданского общества, которые активно возвращают мирную жизнь на эти территории».

    В понедельник Путин в ходе встречи с главой ДНР Пушилиным назвал водоснабжение основной проблемой региона. Ситуацию осложняют потери из-за высокого износа сетей – утечка воды местами достигает 60%.

    Сейчас регион получает лишь половину от необходимого объема воды. Из-за дефицита власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению. Причиной стала водная блокада со стороны Киева в условиях засушливого лета.  Строительство водовода из реки Дон смогло решить проблему только частично.

    Напомним, 1 августа вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал создание дополнительной ветки водовода для обеспечения ДНР. Он отметил, что у строителей уже есть положительный опыт ликвидации подобных проблем в Крыму, и подчеркнул необходимость оперативного обеспечения жителей питьевой водой.

    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    4 августа 2025, 04:07 • Новости дня
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

    Tages-Anzeiger: В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности лицам, в том числе посредством трехлетней визы, которая позволяет учиться и работать.

    «На самом деле Россия является привлекательным местом для эмиграции небольшой группы людей из Западной Европы, Австралии и Северной Америки. <...> Об этом свидетельствует и ошеломляющий успех российской инициативы, которая поначалу звучит как мистификация в области миграционной политики. «Виза для лиц с общими  ценностями», – пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

    Разочарованные граждане западных либеральных демократий, так называемых недружественных государств, включая США, Канаду, Австралию, почти все страны ЕС и Швейцарию могут получить приглашение на временное проживание в России.

    «Россия манит привлекательными условиями: виза позволяет жить, работать, заниматься предпринимательством и открывать для себя страну в течение трех лет. Языковой тест, подтверждение интеграции, инвестиции или специальная профессиональная квалификация не требуются. Все, что от заявителей требуется, – продемонстрировать, что они «уважают традиционные моральные и духовные ценности России», – отмечается в статье.

    По словам управляющего директора MoveToRussia Ильи Белобрагина, клиенты компании часто признаются, что не узнают свои страны.

    «Американцы, которые приезжают в Россию, чтобы получить представление, говорят нам, что Россия похожа на Америку 1960-х или 1970-х годов. Как в старые добрые времена, когда общество еще казалось нормальным, а не таким безумным, как сегодня», – сказал Белобрагин.

    Газета приводит данные МВЛ России на июнь 2025 года в 1156 заявлений на получение визы. Для страны с населением 146 млн человек это не много, но с учетом санкций, отсутствием прямых рейсов и прочего – в газете отмечают, это существенный показатель.

    «Похоже, это работает: с момента начала программы из Германии поступило 224 заявки – гораздо больше, чем из любой другой страны. На втором месте Латвия с 126 заявками, где проживает значительное русское меньшинство, и США с 99 заявками», – говорится в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, во время выступления на крупном форуме назвал Москву лучшей столицей мира, сравнив город с Древним Римом.

    Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия рада приезду иностранцев, это лучший способ узнать страну.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    4 августа 2025, 00:50 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    @ Telegram-канал Карин Кнайсль

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский народ, по мнению бывшего министра иностранных дел Австрии и главы центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, проявляет исключительную стойкость и перед природными катастрофами, и под давлением санкций.

    «Доброй ночи с Планеты Россия, где действительно выдающиеся люди поддерживают страну в любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7, или 18 тыс. санкций, или что-то еще. Мое почтение известным и неизвестным героям», –  написала она в Telegram-канале.

    Напомним, персонал детской больницы в Камчатском крае выносил детей на руках, продолжая поддерживать малышей на ИВЛ во время землетрясения, всего удалось спасти 73 маленьких пациента.

    При этом акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян принимал роды даже во время землетрясения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава региона Владимир Солодов сообщал о планах наградить бригаду врачей онкодиспансера, продолжавших операцию во время землетрясения на Камчатке.

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    4 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

    Белый дом связал закупки российской нефти Индией с конфликтом на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине, передает ТАСС.

    Миллер отметил: «Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну».

    По его словам, американская администрация рассматривает различные способы дипломатического и финансового давления для достижения мира на Украине. Ранее Трамп отмечал, что Индия может прекратить закупки российской нефти в обмен на торговую сделку с США, однако уточнил, что не уверен в реалистичности такого сценария.

    Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и зависит от импорта. Индийские НПЗ работают с более чем 30 странами, включая Россию.

    Трамп также обратил внимание на высокие пошлины и торговые барьеры Индии, а также на значительные закупки этой страной российской военной техники и энергоносителей. В связи с этим США могут ввести пошлину в 25% на импорт из Индии.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия якобы прекратит покупать нефть у России ради торговой сделки с США.

    Индийские власти опровергли информацию о приостановке закупки российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

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    3 августа 2025, 22:23 • Новости дня
    Трое приезжих из Нижнего Тагила задержаны за съемку на фоне пожара в Сочи

    Полиция задержала приезжих из Нижнего Тагила за съемку на фоне пожара в Сочи

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция Сочи в ходе интернет-мониторинга выявили видеозапись, на которой две девушки снимали видео на фоне возгорания в Сочи, позже полицейским удалось задержать троих приезжих из Нижнего Тагила, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.

    «Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории «Сириус» установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей ( 19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила», – сообщили правоохранители в Telegram-канале ведомства.

    В УМВД по региону добавили, что в отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России.

    Также по факту произошедшего проводится проверка, чтобы по ее итогам принять  процессуальное решение.

    В полиции Кубани призвали граждан ответственно относиться к контенту, который они публикуют в соцсетях. Там напомнили о недопустимости съемки вблизи мест ЧС, особенно когда это мешает работе экстренных служб или нарушает закон.

    Как писала в воскресенье газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки беспилотников. Позднее стало известно, что в Адлерском районе Сочи после атаки БПЛА на территории нефтебазы загорелся резервуар с топливом.

    Оперштаб Краснодарского края сообщал, что возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    4 августа 2025, 05:38 • Новости дня
    Метеоролог предрек Москве циклоническую депрессию и снятие «проклятья» выходных

    Метеоролог Тишковец предрек Москве циклоническую депрессию

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя на атмосферных фронтах Центральной России будет нестабильной и полной сюрпризов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

    Он предупредил, что столичном регионе в понедельник утром возможен туман с ухудшением видимости менее 1 км. Днем начнет падать давление. Температура составит от 22 до 25 градусов.

    «Скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер... с 15.00 до 21.00 на центр Москвы обрушится 36 мм осадков!», –  сообщил метеоролог в своем в Telegram-канале.

    По его прогнозу, ливни продолжатся до середины вторника. То есть за сутки (с 15.00 4 августа до 15.00 5-го) на Москву может пролиться до 80 мм,  что сопоставимо с климатической нормой за август, составлющей 79 мм. Температура воздуха ночью составит +14…+17, днем во вторник от 21 до 24 градусов.

    «В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Под утро +13…+16, после полудня +24…+27. Но передышка будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся», – предупредил Тишковец.

    К пятнице, прогнозирует он, осадки прекратятся, так как в регион заглянет гребень антициклона. Правда, под утро похолодает до +10, днем же в местами могут пройти небольшие дожди, температура не превысит +20.

    «В субботу и воскресенье «проклятье» выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до +25», – подытожил синоптик.

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    3 августа 2025, 23:53 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над пятью регионами России за два часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурными средствами ПВО вечером воскресенья были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,  – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что четыре дрона уничтожены над Республикой  Крым, три – над Брянской областью, два беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Курской и Орловской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более 25 беспилотников были уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на воскресенье над Воронежской областью.

    При этом в Минобороны в воскресенье утром сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа.

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    4 августа 2025, 00:38 • Новости дня
    Сейсмологи сообщили о семи ощущаемых землетрясениях за сутки на Камчатке

    Tекст: Ирма Каплан

    На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, сейсмологи выявили за сутки семь ощутимых толчков и 85 афтершоков, сообщили специалисты камчатского филиала Геофизической службы РАН.

    «За прошедшие сутки произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 85», – рассказали ТАСС в учреждении.

    Сейсмологи напомнили, что днем ранее в крае произошло десять ощутимых землетрясений.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Ближе к вечеру течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на острове Парамушир временно остановил работу после цунами, которое полностью вывело из строя все оборудование предприятия.

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    3 августа 2025, 23:23 • Новости дня
    Зависший над провалом в асфальте троллейбус в Казани перемеcтили

    Tекст: Ирма Каплан

    В Казани после сильного ливня троллейбус завис над огромным дорожным провалом, в итоге автомобиль удалось эвакуировать с помощью специальных кранов, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

    «На Сахарова с помощью трех кранов троллейбус с места провала асфальта убран»,  – приводит РИА «Новости» сообщение транспортного ведомства.

    На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

    Напомним, ранее в этот день после сильного ливня на перекрестке улиц Сахарова и Закиева в Казани образовался провал в асфальте шириной в две дорожные полосы.  Над ним завис троллейбус, пассажиры которого смогли оперативно покинуть салон.


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    4 августа 2025, 01:21 • Новости дня
    В Крыму завершился седьмой Фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ»

    Кириенко на «Тавриде.АРТ» отметил трепетное отношение молодежи к искусству

    В Крыму завершился седьмой Фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Крыму завершился седьмой Фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ», который проходил с 1 по 3 августа и стал площадкой для вдохновения и творчества почти 100 тыс. участников из всех регионов России и 21 зарубежной страны.

    Третьего августа, в заключение творческого праздника, перед участниками и гостями фестиваля выступили популярные артисты, среди которых SHAMAN, «Комната культуры», Vlada Miravi, специальный гость Ay Yola. В рамках концертного выступления состоялось шоу-презентация «Интервидение. Музыка в сердце твой страны».

    «Представитель России на предстоящем конкурсе певец SHAMAN исполнил песню «Прямо по сердцу», подарив всем присутствующим незабываемые эмоции», – поделились в Telegram-канале фестиваля. Не менее эпичным стало и исполнение гимна России артистом SHAMAN, которому подпевали зрители.

    Музыкальная программа фестиваля включала совместные выступления молодых и известных артистов, шоу электронной музыки с участием диджеев из стран БРИКС.

    По словам продюсера фестиваля «Таврида.АРТ» Виктории Чаплинской, фестиваль в этом году – это сразу пять фестивалей в одном, каждый из которых посвящен своему творческому направлению.

    На главной сцене молодые творцы представили музыкальную мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа» к 80-летию Победы, в которой принял участие Духовой оркестр Академии Матусовского из Луганска.

    Вместе с артистами советской эстрады, «ожившими» при помощи ИИ современные  исполнители спели песни военных лет: «Темная ночь», «В землянке» и другие.

    «Важно сказать, что седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в год 80-летия Великой Победы, год, который президентом объявлен Годом защитника Отечества. И на мой взгляд, было видно, насколько сегодняшняя молодежь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет. Все постановки, которые мы увидели, и постановка «Плечом к плечу: искусство и победа», – все это сделано молодыми участниками «Тавриды». И честно говоря, испытываешь за них чувство большой гордости, потому что видно, во-первых, как они выросли, а во-вторых, сколько души и сердца вложили в исполнение этих песен», – отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе фестиваля состоялась благотворительная акция «Гитара для Победы», в рамках которой собрано более 250 гитар и аксессуаров для бойцов на СВО и пациентов военных госпиталей. К акции присоединились известные артисты, творческие коллективы и крупные организации. На главной сцене прошло поздравление с 95-летием Воздушно-десантных войск, где выступили творческие коллективы ВДВ и действующие бойцы СВО.

    Театральная программа состояла из спектаклей от региональных коллективов, в том числе «Непокоренный Курск» и «Вепсянка», посвященных событиям Великой Отечественной войны и культурному наследию регионов.

    «Таврида.АРТ» представил выставку работ Союза художников России и Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу» с 25 сюжетами о событиях в зоне боевых действий. А вся территория арт-кластера превратилась в масштабную выставку детских рисунков, её украсили 65 тыс. работ финалистов конкурса «Палитра Первых», проводимого совместно с «Движением Первых», в которых юные художники показывают любовь к родному краю, его культуре и защитникам Отечества.

    Кроме того, на фестивале впервые работала крупная книжная ярмарка, организованная совместно с Союзом писателей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фестивале «Таврида.АРТ» состоялся масштабный питчинг кинопроектов о героях специальной военной операции, многие из которых основаны на реальных событиях.

    Ранее президент России Владимир Путин направил обращение участникам фестиваля «Таврида.АРТ». «Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере», – отметил глава государства.

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    4 августа 2025, 05:11 • Новости дня
    Российские силовики раздобыли персональные данные главы СБУ Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    «Нам удалось собрать большой объем персональных данных начальника СБУ по Сумской области Олега Юрьевича Красношапки (08.11.1978 года рождения). Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями», – рассказали ТАСС представители силовых ведомств.

    Также удалось выяснить, что Красношапка использует ячейку на железнодорожном вокзале «Южный» в Киеве для расчетов с протеже в центральном офисе СБУ. До назначения на текущую должность он занимался борьбой с коррупцией, однако, по словам источника, только способствовал ее росту. После смены службы он не сдал служебные апартаменты в Киеве.

    Сейчас, по данным источника, Красношапка теряет авторитет в регионе, а местные депутаты доносят в СБУ и главе службы Василию Малюку на фоне активизации ВС России в области.

    Красношапка был назначен на должность в марте 2023 года и считается одним из организаторов репрессий против противников государственного переворота 2014 года и нынешней власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    Кроме того, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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    4 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона

    Путин обсудил с Пушилиным потерю до 60% воды в сетях ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проблема значительных потерь воды при транспортировке, достигающих местами 60%, является одной из главных задач для решения в ДНР на фоне дефицита водоснабжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным.

    Путин в ходе встречи с Пушилиным в Кремле акцентировал, что ситуация с водоснабжением в республике является одной из первых по актуальности, передает ТАСС. Президент отметил, что проблема водообеспечения, а также восстановление жилого фонда и вопросы инфраструктуры нуждаются в особом внимании.

    Как сообщил Пушилин, в регионе построен новый водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды, однако этого объема недостаточно для решения всех задач. Для повышения доступности воды власти занимаются очисткой русел рек и борются с водопотерями, пишет РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на высокие потери воды при транспортировке и задал вопрос главе ДНР о причинах этой проблемы. Пушилин пояснил, что утечка воды местами достигает 60% из-за сильного износа сетей водоснабжения. Он добавил, что из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

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    3 августа 2025, 22:52 • Новости дня
    Умер чемпион мира и призер Олимпиады по классической борьбе Владимир Попов

    В Омске умер чемпион мира и призер Олимпиады по классической борьбе Владимир Попов

    Tекст: Ирма Каплан

    Заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призер Олимпиады 1988 года и чемпион мира Владимир Попов скоропостижно умер в Омске в возрасте 63 лет, сообщила Федерация спортивной борьбы Омской области.

    «Второго августа 2025 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Попов – заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призер Олимпиады-1988, чемпион мира, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион СССР», – сказано в сообщении Федерации.

    Там уточнили, что прощание со чемпионом состоится 5 августа в 11.00 в Воскресенском военном соборе (ул. Партизанская, 16).

    Борец классического стиля Владимир Попов родился 1 января 1962 года в Барнауле, заниматься борьбой стал в 1973 году, после школы переехал в Омск и поступил в институт физкультуры.

    После окончания спортивной карьеры тренировал детей в Швеции в течение четырех лет,  затем жил и работал в Австралии, после чего вернулся в Омск.

    Как отметили в Федерации спортивной борьбы Омской области, Попов внес огромный вклад в развитие омской школы борьбы, добиваясь высоких достижений ее воспитанников на мировой спортивной арене.


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