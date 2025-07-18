В ДНР ограничили подачу воды из-за ее критической нехватки

Премьер ДНР сообщил о сокращении водоснабжения ряда городов

Tекст: Денис Тельманов

Графики подачи воды в некоторых городах были сокращены на фоне критического падения запасов воды, передает ТАСС. Премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил, что уровень воды в регионе достиг критической отметки, водохранилища практически обмелели, а имеющихся объемов не хватает для промышленности и сельского хозяйства.

Чертков заявил: «Уровень запаса воды в регионе упал до критической отметки. Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает – ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства».

Он добавил, что оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аварийные бригады из Северной Осетии, Воронежской и Волгоградской областей прибыли в ДНР для устранения порядка 300 коммунальных аварий в сутки.

В Запорожской области из-за критических перегрузок оборудования отключили энергоснабжение в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что электроснабжение в населенных пунктах региона будет восстановлено в четверг.