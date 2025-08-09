  • Новость часаВ Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    На Земле началась серия мощных длительных геомагнитных бурь
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции
    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    9 августа 2025, 06:38 • Новости дня

    Иностранные наемники ВСУ стали чаще попадать в плен к российским бойцам на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы в зоне спецоперации все чаще забирают в плен с позиций ВСУ иностранных наемников, рассказали представители силовых структур.

    «Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», – приводит РИА «Новости» слова источника в силовых структурах России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, среди которых были европейцы и латиноамериканцы.

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили шестерых наемников и одного взяли в плен при освобождении Январского в Днепропетровской области, рассказал командир отделения с позывным «Мудрый».

    8 августа 2025, 10:40 • Новости дня
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области, используя мессенджер, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российским военным координаты скопления заградительных отрядов в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах уточнили: «Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области удары ФАБ ликвидировали два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины. В результате ударов погибли десять человек.

    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    8 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы продвинулись на 12 км и обеспечили контроль стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль стык границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС.

    По его словам, после освобождения Темировки в Запорожской области, а также населенных пунктов Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, российские войска продвинулись на 12 км.

    Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Вольного Поля 16 мая, Зеленого Поля – 28 мая, Темировки – 29 июля.

    В ведомстве отмечали, что группировки «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление по направлению к Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл наступление частью работы по созданию буферной зоны.

    Ранее российские войска освободили поселок Январское в Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает выход российских войск в днепропетровскую степь.

    8 августа 2025, 21:42 • Новости дня
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА

    Мэр Сочи Прошунин сообщил о повреждении дома в Дагомысе при атаке БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно, эвакуация не потребовалась, сообщил мэр Андрей Прошунин.

    Многоквартирный дом в районе Дагомыс под Сочи получил незначительные повреждения в результате отражения атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

    Система ПВО работала в штатном режиме, атака беспилотных летательных аппаратов была оперативно отражена.

    Сам мэр уточнил, что на месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет». Жильцам будет оказана необходимая помощь.

    Все службы города приведены в максимальную готовность и действуют под координацией оперативного штаба. Власти просят жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в частности, находиться в помещениях без окон и не выходить на улицу тем, кто живет рядом с береговой линией.

    Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи второй раз за день ограничивал полеты.

    Власти ранее эвакуировали отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников.

    9 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    @ Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска.

    «Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

    Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

    Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала  просто встретится с Путиным.

    По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    8 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Удары ФАБ уничтожили два заградотряда нацгвардии Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области в результате ударов ФАБ ликвидированы два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины, погибли десять человек.

    Два новых заградотряда 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» были уничтожены ударами ФАБ в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, атака была нанесена по селу Березовое, где находились подразделения Нацгвардии. В результате ударов погибли 10 человек, еще пятеро получили ранения.

    Кроме того, как рассказал замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Эльбрус», в поселке Январское в Днепропетровской области украинские операторы БПЛА уничтожили до взвода своих сослуживцев, которые пытались сдаться и эвакуироваться в тыл вместе с российскими военнослужащими.

    Замкомандира отметил: «Ввиду трудностей и вывода их с этих позиций они находились с нашими военнослужащими. Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС уничтожили пункты украинских военных в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. ВКС также нанесли удары по позициям ВСУ в этих регионах кассетными авиабомбами. В Днепропетровской области российские военные уничтожили взвод ВСУ с помощью управляемой авиабомбы.

    8 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сочи во второй раз за день ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.

    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    9 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    «Мы говорим о территории, за которую 3,5 года ведется борьба, гибнут русские и украинцы. Мы смотрим на это все и хотим уже хоть через возврат, хоть через обмен территорий, остановить. Это очень непросто, вообще ничего простого в этом нет. Очень сложно. Мы что-то вернем, что-то получим, что-то обменяем. Будет некоторый обмен для блага обеих сторон, но мы поговорим об этом либо завтра либо позже», – ответил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    До этого американский президент заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.


    8 августа 2025, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью

    ПВО уничтожила 13 БПЛА в разных районах Калужской области

    ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Калужской областью были нейтрализованы 13 беспилотников, при этом повреждений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил в Telegram-канале Шапша.

    Глава Калужской области отметил, что пострадавших и разрушений нет.

    По информации губернатора, три беспилотника были сбиты над Жуковским районом, по два аппарата уничтожены над Сухиничским и Кировским районами, по одному БПЛА сбили над Мещовским, Куйбышевским, Юхновским, Мосальским, Боровским и Дзержинским районами.

    Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    За два с половиной часа в разных регионах России уничтожили и перехватили 23 вражеских беспилотника самолетного типа.

    Силы ПВО в Калужской области уничтожили четыре беспилотника.

    8 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    С 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также поражена транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, склады БПЛА большой дальности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, девять управляемых авиабомб и 1508 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены три безэкипажных катера противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 356 беспилотников, 625 ЗРК, 24 485 танков и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 290 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Днем ранее ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины. Кроме того, ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    9 августа 2025, 04:20 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана высказался о решении украинского вопроса, заметив, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Отвечая на вопрос журналиста о встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что уверен в желании обеих сторон заключить мир.

    «Я верю, президент Путин желает мира и Зеленский желает мира. И он должен получить для этого все, что нужно, и быть готовым кое-что подписать. Хочется верить, что он очень старается, чтобы это получилось», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    8 августа 2025, 11:29 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский признал невозможность возврата территорий военным путем

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский признал невозможность возвращения военным путем территорий, которые перешли под контроль России, сообщает The Telegraph.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность возвращения территорий, перешедших под контроль России, посредством военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Telegraph.

    В материале отмечается, что Зеленский считает необходимым искать дипломатические варианты решения территориального вопроса, так как освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно.

    В этом же контексте на неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают вопрос территорий на Украине ключевым элементом для урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон ожидает взаимных уступок со стороны Москвы и Киева, чтобы достичь прогресса в переговорах.

    Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что Украине придется отказаться от идеи «вернуть потерянные территории в кратчайшие сроки» ради окончания конфликта.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву будет сложно вернуть потерянные территории.

    9 августа 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп не стал называть «последним шансом» разрешить конфликт встречу с Путиным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    «Очень скоро мы объявим место встречи. Это будет очень популярное место по многим причинам, чуть позже мы его назовем, но сейчас этого делать не хотелось бы. <...> Надо быть уверенными, что что-то получится. Я буду встречаться с президентом Путиным очень ненадолго, возможно, это могло бы произойти и раньше, но, знаете ли, меры безопасности, он хотел бы сделать это раньше, возможно, я на это соглашусь и мы очень скоро объявим», – сказал Трамп на персс-конференции.

    Когда журналист спросил американского президента, можно ли считать эти переговоры лидеров России и США последним шансом на разрешение украинского конфликта, Трамп возразил.

    «Слушайте, ну, нет, мне не нравится такое определение, хм, последний шанс... нет», – ответил он.

    Трамп указал на сидящих рядом президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав их очень умными людьми, которые при этом конфликтовали в масштабах страны 35 лет. Но надо было с чего-то начать, чтобы наконец остановить это.

    Затем он пустился в перечисление разрушительных ужасов войны, которая уничтожает людей, исторические и культурные ценности стран и так далее. Трамп снова упомянул, что эта война не его, но Байдена, ему лишь приходится заканчивать то, что развязал предшественник, потратил миллиарды долларов американцев на войну, которую Трампу надо завершить.

    «Европа хочет мира, президент Путин, я верю, хочет мира и Зеленский тоже хочет мира», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло
    Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    ЦБ: Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен
    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах
    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все
    Умер кинооператор «Алисы в стране чудес» и «Доктора Айболита»

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

