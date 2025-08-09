Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Иностранные наемники ВСУ стали чаще попадать в плен к российским бойцам на СВО
Российские бойцы в зоне спецоперации все чаще забирают в плен с позиций ВСУ иностранных наемников, рассказали представители силовых структур.
«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», – приводит РИА «Новости» слова источника в силовых структурах России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, среди которых были европейцы и латиноамериканцы.
Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили шестерых наемников и одного взяли в плен при освобождении Январского в Днепропетровской области, рассказал командир отделения с позывным «Мудрый».