Иностранные наемники ВСУ стали чаще попадать в плен к российским бойцам на СВО

Трамп не стал называть «последним шансом» разрешить конфликт встречу с Путиным

Tекст: Ирма Каплан

«Очень скоро мы объявим место встречи. Это будет очень популярное место по многим причинам, чуть позже мы его назовем, но сейчас этого делать не хотелось бы. <...> Надо быть уверенными, что что-то получится. Я буду встречаться с президентом Путиным очень ненадолго, возможно, это могло бы произойти и раньше, но, знаете ли, меры безопасности, он хотел бы сделать это раньше, возможно, я на это соглашусь и мы очень скоро объявим», – сказал Трамп на персс-конференции.

Когда журналист спросил американского президента, можно ли считать эти переговоры лидеров России и США последним шансом на разрешение украинского конфликта, Трамп возразил.

«Слушайте, ну, нет, мне не нравится такое определение, хм, последний шанс... нет», – ответил он.

Трамп указал на сидящих рядом президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав их очень умными людьми, которые при этом конфликтовали в масштабах страны 35 лет. Но надо было с чего-то начать, чтобы наконец остановить это.

Затем он пустился в перечисление разрушительных ужасов войны, которая уничтожает людей, исторические и культурные ценности стран и так далее. Трамп снова упомянул, что эта война не его, но Байдена, ему лишь приходится заканчивать то, что развязал предшественник, потратил миллиарды долларов американцев на войну, которую Трампу надо завершить.

«Европа хочет мира, президент Путин, я верю, хочет мира и Зеленский тоже хочет мира», – резюмировал Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.