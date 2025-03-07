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Нафтогаз Украины сообщил о повреждении производственных мощностей
Производственные мощности Нафтогаз Украины повреждены после взрывов
Группа «Нафтогаз Украины» заявила о повреждении своих производственных мощностей по добыче газа в результате взрывов, произошедших в различных регионах страны, включая Харьков, Киевскую и Полтавскую области.
Группа «Нафтогаз Украины» в пятницу сообщила, что ее производственные мощности были повреждены из-за атак, передает РИА «Новости». Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированных ракетных ударах, которые поразили энергетические и газовые объекты в нескольких регионах.
В сообщении компании в Telegram говорится: «Объекты группы «Нафтогаз» снова атакованы... Это уже 17-яя комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа». Однако конкретные регионы, где зафиксированы повреждения, не уточняются.
На данный момент проводится ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также в Харькове, Миргороде и Тернополе.
В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, повреждено здание критической инфраструктуры. Издание «Страна» опубликовало фотографии, на которых виден дым над городом. В ночь на пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированных ракетных ударах по объектам энергетики и газовой инфраструктуры в разных регионах.
ритический объект в Тернопольской области получил повреждения после взрывов, что может привести к перебоям с подачей газа, сообщал глава областной военной администрации Вячеслав Негода.
В Одесской области пострадал объект энергетической инфраструктуры в городе Южный, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.