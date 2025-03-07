На западе Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура

Tекст: Дмитрий Зубарев

На западе Украины, в Тернопольской области, произошли взрывы, в результате которых был поврежден критический инфраструктурный объект, передает ТАСС. Глава областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что возможны ограничения в подаче газа.

Ночью жители Тернополя слышали серию взрывов. В результате город частично остался без электроэнергии, и возник сильный пожар.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры на фоне масштабной воздушной тревоги. Однако он не предоставил детальные сведения о характере и масштабе этих повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области после взрывов был поврежден энергетический объект. В Днепропетровской области повреждены два предприятия после серии взрывов. В Одессе после серии ночных взрывов повреждена критическая инфраструктура, и произошли пожары.