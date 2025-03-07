У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
На западе Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура
Критический объект в Тернопольской области получил повреждения после взрывов, что может привести к перебоям с подачей газа, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Негода.
На западе Украины, в Тернопольской области, произошли взрывы, в результате которых был поврежден критический инфраструктурный объект, передает ТАСС. Глава областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что возможны ограничения в подаче газа.
Ночью жители Тернополя слышали серию взрывов. В результате город частично остался без электроэнергии, и возник сильный пожар.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры на фоне масштабной воздушной тревоги. Однако он не предоставил детальные сведения о характере и масштабе этих повреждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области после взрывов был поврежден энергетический объект. В Днепропетровской области повреждены два предприятия после серии взрывов. В Одессе после серии ночных взрывов повреждена критическая инфраструктура, и произошли пожары.