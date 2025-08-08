Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бойцы группировки войск «Восток» уничтожили группу из шести наемников и захватили еще одного в плен при освобождении Январского Днепропетровской области, передает РИА «Новости». По его словам, столкновение произошло в лесополосе в сумерках. Один из бойцов притворился украинцем и начал разговаривать на украинском языке, после чего одному из наемников удалось пройти, его и взяли в плен.

Остальным предложили сдаться, однако они отказались. «Мы предложили сдаться, они не сдались, мы сделали свою работу», – отметил «Мудрый».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Январское в Днепропетровской области. Минобороны раскрыло подробности освобождения населенного пункта. Российские штурмовики в районе села Январское провели несколько диверсионных вылазок, уничтожили крупные позиции противника и деморализовали украинские войска.