Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады группы «Восток» с позывным Катран заявил, что диверсионные действия российских бойцов в селе Январское стали началом успешного штурма этого населенного пункта. Он отметил: «Одна из таких немаловажных частей работы это диверсионные вылазки в тыл противника. Неоднократно это происходило. Заходили малой группой – вдвоем – в тыл противника, выявляли и скрытно нападали, уничтожали точку, на которой находилось три-четыре человека».

По словам Катрана, в ходе рейдов удалось уничтожить как минимум четыре крупные позиции ВСУ. Зачистки обычно проводились с использованием гранат, однако в последнем случае перед штурмом Январского бойцам пришлось вступить в короткий стрелковый бой.

Командир подчеркнул, что такие удары оказали значительный деморализующий эффект на украинских военных и поспособствовали дальнейшему успешному продвижению российских войск.

По официальной информации, 5 августа Минобороны России объявило об освобождении Январского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.