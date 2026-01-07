Мерц признал необходимость «компромиссов» по Украине со стороны Киева

Tекст: Антон Антонов

Мерц отметил, что прекращение огня может быть достигнуто как в ближайшие недели, так и в течение следующих месяцев, подчеркнув, что для этого потребуется неустанная работа всех сторон, передает РИА «Новости».

«При этом нам, безусловно, придется пойти на компромиссы», – заявил Мерц. Канцлер не уточнил, какие именно уступки могут быть необходимы для достижения соглашения.

Он подчеркнул, что не существует готового дипломатического рецепта урегулирования, а ситуацию определяют сложные геополитические обстоятельства. По его словам, одной из ключевых целей является установление «стабильного прекращения огня» на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что в случае перемирия на Украине Германия могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня, а лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

Германия занимает первую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

