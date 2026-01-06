Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.6 комментариев
ПВО перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников над регионами России
На территории десяти российских регионов средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Российское Министерство обороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск над Брянской областью был уничтожен 31 дрон, над Ростовской – 11 аппаратов.
Еще три уничтожены в небе над Белгородской областью, по два – над Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом. Один из беспилотников, сбитых в Московской области, направлялся на Москву. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили 50 дронов в период с 11.00 до 16.00 мск.