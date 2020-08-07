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7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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У России обнаружилась стратегическая зависимость от Белоруссии

Отечественный тягач для ракет будет готов в лучшем случае в 2025 году Максим Блинов/РИА «Новости»
Экономики России и Белоруссии тесно взаимосвязаны. Зависимость Минска от Москвы очевидна каждому. Но и Россия в некоторых сферах тоже зависит от Белоруссии. Причем эти импортируемые товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может. Подробности...
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«Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

Беседа «последнего диктатора Европы» с «либеральным украинским журналистом» сочилась взаимной симпатией Николай Петров/БелТА/ТАСС
Если бы во главе Украины в 2014 году стоял Александр Лукашенко, началась бы кровавая война за Крым с тысячами жертв. Это оригинальное признание сделал сам Батька, переживающий сейчас «медовый месяц» в отношениях с Киевом. Как нужно относиться к его словам &#8722; как к переходу за «красную линию» в отношениях с Россией или как к части хитрого плана по сохранению власти, которую Лукашенко сейчас рискует потерять? Подробности...
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Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    Беседа «последнего диктатора Европы» с «либеральным украинским журналистом» сочилась взаимной симпатией    7 августа 2020, 11:02
    Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Если бы во главе Украины в 2014 году стоял Александр Лукашенко, началась бы кровавая война за Крым с тысячами жертв. Это оригинальное признание сделал сам Батька, переживающий сейчас «медовый месяц» в отношениях с Киевом. Как нужно относиться к его словам − как к переходу за «красную линию» в отношениях с Россией или как к части хитрого плана по сохранению власти, которую Лукашенко сейчас рискует потерять?

    Пожалуй, ни одну зарубежную власть не критиковали в нашей стране столь яростно и громко, как ту, что возникла на Украине после государственного переворота (по-украински – «революции достоинства») в 2014 году. Турчинов, Порошенко, Яценюк и прочие стали коллективным «анфан террибль», объем проговоренной ненависти к которому в новейшей истории даже не с чем сравнить.

    Саакашвили в этом же качестве быстро наскучил и «сдулся», благо войну 08.08.08 проиграл вчистую и быстро покатился под политический откос. Можно, конечно, вспомнить еще про США, к которым многие в РФ питают очень сложные чувства, но эти чувства адресованы не конкретному правительству, а государству – геополитическому противнику, когда без разницы, кто у власти: Буш, Обама или даже Трамп.

    Не то – Украина, еще позавчера «братская» или как минимум не чужая для нас страна, одномоментно пустившаяся в макабрическую пляску. Утверждение в качестве государственной идеологии провинциального национализма в духе 1950-х годов, разрыв устоявшихся экономических связей с РФ (следствием чего стало обнищание прежде всего украинского населения), структурная русофобия, лингвоцид, полицейщина, прославление военных преступников, экстремистские провокации и, наконец, террор в Одессе и Донбассе – может ли быть что-то хуже, чем это?

    Может. Есть как минимум одна вещь, за которую Турчинову и Ко в глубине души благодарны все, даже если не признаются вслух. Все в данном случае обозначает вообще всех: россиян, украинцев, международное сообщество по любую сторону границы и, разумеется, крымчан, потому что речь идет именно о Крыме – точнее, об отказе новой украинской власти за него воевать.

    Да, такая война не могла быть Украиной выиграна, но имела некоторый смысл, если смотреть на борьбу за полуостров как на главную задачу национальной политики. Однако постреволюционные власти даже не пытались ее начать, чтобы, например, продемонстрировать «массовое сопротивление украинского и крымско-татарского народов российским оккупантам».

    Как всё это могло бы выглядеть в реальности, мы, к счастью, уже не узнаем, но эти события точно не стали бы «мирным возвращением в родную гавань», чем на полуострове по праву гордятся. А вот гуманитарной, военной и политической катастрофой они стать могли.

    С тех пор прошло более шести лет, и мы узнали, что есть кто-то хуже, чем Турчинов, Порошенко и прочие. И это не кто-нибудь, а президент страны, воспринимаемой в РФ в качестве ближайшего союзника.

    В интервью украинскому журналисту Гордону президент Белоруссии заявил, что на месте украинских властей в 2014 году воевал бы с Россией за Крым.

    «Там бы тысячи человек легли», – отрезал Батька.

    Тут нужно отметить, что давно никто не смотрел на Лукашенко столь влюбленными глазами, как журналист Гордон – весьма заслуженная с точки зрения антироссийской пропаганды личность. По статусу и имиджу ему вроде бы положено считать Батьку диктатором, но ничто так не сближает, как общий враг. Сегодня это Россия.

    Отношениями с Россией на текущем, кризисном этапе своей политической жизни Лукашенко больше не дорожит. Они разыграны, как карта, для сохранения личной власти и приобретения поддержки Киева – весьма полезного для него союзника в сложившихся условиях.

    Это еще не означает какого-нибудь «геополитического разворота на Запад». Речь идет о жертве, приносимой Лукашенко по принципу «потом разберемся, никуда они не денутся, сейчас важнее другое».

    Географическое положение РФ и Белоруссии относительно друг друга действительно не изменить, равно как не изменить и высокий уровень взаимозависимости двух стран.

    Но нельзя не отметить и того, что сейчас Лукашенко играет на грани фола. Используя десятилетние наработки западной пропаганды в области антироссийских лозунгов, он не только пытается представить конфликт между собой и белорусской оппозицией как противостояние с «российским империализмом», но и демонстративно примеряет на себя китель человека, готового вести с Москвой полноценную войну и положить за это тысячи жизней.

    Означает ли это, что белорусский лидер сошел с ума и является более глупым и опасным человеком, чем тот же Турчинов? Более опасным – возможно, более глупым – точно нет. Политическое долгожительство Лукашенко наглядно доказывает: он может казаться смешным и неловким, но это умный политический хищник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать.

    В ночь на понедельник конфликт Лукашенко с белорусским народом неизбежно перейдет в фазу клинча, возможно, некого подобия «Майдана». Разумеется, с его стороны невозможно признать, что это будет конфликтом именно с народом, поэтому на месте народа рисуют «российских интервентов» и «подкупленных Газпромом предателей», а на месте обрыдшего многим Батьки законную национальную власть. Месить народ полицейскими дубинками нельзя, а интервентов и предателей просто необходимо.

    Сколько все это продлится, чья возьмет и чем всё закончится в итоге – вопрос открытый. Но самая актуальная задача Лукашенко – напугать всех сразу и каждого в отдельности, чтобы не помышляли возражать официально объявленным результатам выборов через уличный протест.

    Будем бить, как иностранную армию. Ничего не побоимся и никого не пожалеем. Побега в Ростов или еще куда-то не будет – собираюсь стоять до конца.

    Именно этот месседж транслирует сейчас Лукашенко, рассказывая о «предателях», «интервентах» и «войне за Крым», которую он непременно бы начал, не считаясь ни с какими последствиями и издержками. Транслирует не нам, не Западу и не Украине, а белорусам. Он будто волк, клацающий зубами на камеру: не смейте, не подходите, сделаю вам очень больно.

    Верить ли этим обещаниям, пугаться ли этого волка – пусть белорусы решают сами. Возможно, решимость Лукашенко остаться во власти любым путем и любой ценой абсолютна; возможно, он блефует; возможно, переоценивает свои силы. В любом случае запугивание – один из инструментов борьбы, который у него сейчас есть, и он будет использовать его по полной программе.

    Что же касается задач России в Белоруссии, они всё те же и продиктованы все тем же – национальными интересами. Если Батька выйдет из политического кризиса и уличного противостояния победителем – значит, придется работать с Батькой.

    Однако за переходы за красную черту, как в случае с Крымом и так называемыми вагнеровцами, неустойку потребовать необходимо. Иначе аресты российских граждан, как средство внутриполитической борьбы, и спекуляции на тему войны с Россией войдут в моду даже среди наших союзников.

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