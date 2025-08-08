Мировые цены на продукты достигли максимума с 2023 года

Мировой индекс цен на продовольствие достиг максимума с февраля 2023 года

Tекст: Евгения Караваева

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в июле 2025 года достигло 130,1 пункта, что стало максимальным показателем с февраля 2023 года, передает РИА «Новости». Рост составил 2,1 пункта, или 1,6% по сравнению с июнем.

Главными драйверами повышения стали исторический максимум цен на мясо и трехлетний рекорд стоимости растительных масел, несмотря на снижение индексов по зерновым, молочной продукции и сахару.

Детализированные данные ФАО показывают, что увеличение более чем на 2 пункта стало крупнейшим месячным скачком с октября. Уровень свыше 130 пунктов наблюдался лишь в феврале 2023 года, в то время как абсолютный исторический максимум – 160,2 пункта – зафиксирован в марте 2022 года.

Особенно заметно вырос индекс цен на растительные масла: сразу на 11,1 пункта (7,1%), до 166,8 пункта, самого высокого уровня с июля 2022 года. Такая динамика связана с удорожанием пальмового и соевого масла на фоне стабильного спроса, а также с ограничением поставок подсолнечного масла. При этом цена на рапсовое масло слегка снизилась.

Индекс цен на мясо увеличился на 1,5 пункта (1,2%), до 127,3 пункта, что стало самым высоким показателем за весь период наблюдений ФАО с 1990 года. ФАО объясняет это спросом на говядину в Китае и США, а также снижением предложения баранины из Океании. Цены на мясо птицы также выросли, тогда как свинина подешевела.

Индекс цен на зерновые уменьшился на 0,8 пункта (0,8%), до 106,5 пункта из-за высокого сезонного предложения пшеницы в северном полушарии. При этом экспортные цены на ячмень и кукурузу выросли, а на сорго и пшеницу – снизились. Росту стоимости кукурузы способствовали засухи в Восточной Европе, низкая активность фермеров, а также снижение экспорта из Аргентины и Бразилии.

Стоимость молочной продукции понизилась на 0,2 пункта (0,1%), до 155,3 пункта – впервые с апреля 2024 года. Это связывают с удешевлением сливочного масла и сухого молока, при сохранении устойчивого спроса на сыр. Индекс на сахар также снизился – на 0,2 пункта (0,2%), до 103,3 пункта, что ФАО объясняет ожиданиями роста производства в Индии и Таиланде и хорошей погодой в Бразилии.

