Власти приостановили плавающие пошлины на экспорт подсолнечного масла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот до 31 августа 2025 года, сообщает «Интерфакс».

Эта мера, как пояснили в правительстве, направлена на стимулирование экспорта и поддержку отечественных производителей и переработчиков подсолнечника. Решение принято по инициативе Масложирового союза России, особенно в преддверии осенних полевых работ.

Постановление, подписанное 24 июля и опубликованное на портале правовой информации, устанавливает нулевые экспортные пошлины на эти продукты до конца лета 2025 года. Власти напомнили, что плавающие пошлины на подсолнечное масло действуют с 2021 года, на шрот – с 2022 года для защиты внутреннего рынка от роста цен. «Таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок», – говорится в пресс-релизе правительства.

Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен подсолнечным маслом, поэтому приостановка пошлин не повлияет на его доступность для россиян, заверили в пресс-службе правительства. Размер плавающей пошлины составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Базовая цена для масла установлена на уровне 82 500 рублей за тонну, для шрота – 15 875 рублей за тонну.

В июле экспортная пошлина на подсолнечное масло составляла 4739,3 рубля за тонну, а на шрот – 1054,4 рубля. Между тем, в январе-мае этого года экспорт растительных масел снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,72 млн тонн, причем отгрузки подсолнечного масла уменьшились на четверть.

Эксперты отмечают, что в этом году ожидается рост производства масличных культур. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, общий сбор масличных может достичь рекордных 32-33,1 млн тонн, из них подсолнечника – 17,8-18,2 млн тонн, что выше прошлогодних показателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что отказ от плавающих ставок по кредитам для бизнеса может навредить банковской системе.