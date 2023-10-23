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В ЦБ рассказали о «смертельной угрозе» для банков
Первый зампред ЦБ Тулин: Отказ от плавающих ставок может стать смертельной угрозой для банков
Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что отказ от плавающих ставок по кредитам для бизнеса может навредить банковской системе.
По его словам, банки в таком случае могут перестать предоставлять кредиты, передает ТАСС.
Тулин пояснил, что «если темпы инфляции высокие и неустойчивые – как правило, они бывают устойчивыми только когда низкие – то может происходить колебание процентных ставок».
«И здесь особенность в том, что большинство заемщиков – это относится к крупному, среднему и даже малому бизнесу, если это не микробизнес – плавающие ставки в соответствии с условиями договора могут быть пересмотрены банком, они, как правило, неприятны, но несмертельны. А банковский бизнес устроен так, что для банков, если значительная часть кредитного портфеля по фиксированной ставке, для них это смертельная угроза. Они действительно могут обанкротиться из-за таких колебаний ставок», – сказал он.
В этом вопросе необходимо сбалансированное решение, считает Тулин. По его словам, следует защитить от излишних колебаний процентных ставок мало защищенные категории заемщиков и не навредить экономике.
Он добавил, что в Госдуме сейчас находится законопроект, предусматривающий ограничение колебаний плавающей ставки по кредитам для микробизнеса. Его поддержал ЦБ, банки и бизнес.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о готовности ЦБ принимать меры для поддержки банков.