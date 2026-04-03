Дацик рассказал подробности гибели сына Ярослава в зоне СВО
Участвующий в спецоперации российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, что его сын погиб в зоне СВО от сильной кровопотери после атаки дрона.
Дацик рассказал, что его сын получил смертельные осколочные ранения во время выполнения боевой задачи, когда группа попала под удар беспилотника. «Осколки от БПЛА попали в ноги. Парни их ему бинтовали. А ранение под мышкой и в боку сразу не заметили, не поняли, что кровь льет оттуда, а не с ног. Ярик умер от потери крови, как говорят на фронте, «вытек«, – рассказал он в интервью NEWS.ru.
Молодой человек нес ящик со снарядами и не бросил его даже во время атаки БПЛА. «Они увидели вээсушный дрон, стреляли по нему из калашей, но попасть тяжело», – рассказал он. Вячеслав Дацик уточнил, что один из осколков попал сыну под сердце, другой – в плечо. «Ударило туда, где не было брони», – отметил он.
Отец погибшего сообщил, что узнал о трагедии спустя два дня после случившегося. Тело Ярослава было доставлено из Мелитополя в Ростов-на-Дону при содействии сослуживцев. Дацик-старший выразил благодарность за помощь в транспортировке.
Также он рассказал, что российские бойцы уже мстят ВСУ за гибель Ярослава, уничтожая украинские дроны и позиции. Дацик-старший подчеркнул, что после утраты сына помогает держаться месть: «Месть, только месть».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне специальной военной операции погиб 21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав. Сам Вячеслав Дацик находится в зоне спецоперации с 2023 года. Боец также получил ранение при выполнении боевой задачи в 2024 году. Дацик не собирается прекращать участие в СВО после смерти сына. Он пообещал отомстить за погибшего на СВО Ярослава.