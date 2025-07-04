Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.0 комментариев
Россия не попала в Совет ФАО по итогам голосования
По итогам голосования на 44-й сессии Россия вновь не стала членом Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), лишившись прямого участия в принятии решений.
Россия не вошла в состав Совета ФАО по итогам голосования, завершившегося во время 44-й сессии Конференции организации в Риме, передает ТАСС. Представительство РФ при ФАО отметило, что страна выставила свою кандидатуру, однако не набрала необходимого количества голосов, как и два года назад, когда не попала в Совет под давлением западных стран.
Постпредство РФ подчеркнуло, что Россия продолжит добиваться возвращения в Совет на следующей Конференции в 2027 году. Представители России напомнили, что страна входила в Совет с 2010 года, периодически выходя из его состава в рамках ротации.
Совет ФАО координирует деятельность организации между двухгодичными конференциями, принимая оперативные решения, в том числе по распределению мест в профильных экспертных группах. Россия теперь теряет возможность напрямую влиять на эти процессы, однако сохранит влияние через работу с партнерами.
Русский язык остается одним из шести официальных языков ФАО с 2006 года. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что роль России в ФАО востребована, особенно среди стран Глобального Юга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой рынок сахара сталкивается с дефицитом в 2,2 млн тонн в текущем сельскохозяйственном году. Никарагуа покинула ФАО из-за разногласий по докладу о продовольствии. Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы из-за климатических изменений.