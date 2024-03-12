Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.8 комментариев
Эксперт спрогнозировал рост цен на бананы
Цены на бананы в мире могут вырасти из-за изменений климата
Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы в связи с климатическими изменениями, заявил эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю в комментарии Би-би-си.
По его словам, изменения климата действительно представляют огромную угрозу для бананового сектора и провоцируют рост цен, передает ТАСС.
Лю добавил, что если «не произойдет значительного увеличения предложения», стоит ожидать повышения цен. Как пояснил эксперт, производители бананов опасаются наводнений и сильного ветра, ускоряющих распространение болезней, что может привести к полному уничтожению урожая в некоторых регионах. Кроме того, к повышению цен на бананы приведет дефицит рабочей силы, а также рост цен на энергоносители, удобрения и транспорт.
Ранее экономист Александр Марчелов сообщил, что цены на бананы после разрешения их ввоза в Россию из Эквадора должны снизиться до 100 рублей за килограмм.