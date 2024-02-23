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    Россия ответила на новые санкции ЕС
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    23 февраля 2024, 16:13 • Новости дня

    Стало известно, как изменятся цены на бананы в ближайшее время

    Экономист Марчелов рассказал, как изменятся цены на бананы в ближайшее время

    Tекст: Вера Басилая

    Цены на бананы после разрешения их ввоза в Россию из Эквадора должны снизиться до 100 рублей за килограмм, сообщил экономист Александр Марчелов.

    Экономист заявил, что беспокойство из-за дефицита бананов в связи с запретом поставок из Эквадора оказалось преждевременным, ведь есть другой поставщик – Индия, пишет «Вечерняя Москва».

    Марчелов связал рост цен на бананы до 150 рублей с паникой, после разрешения поставок из Эквадора стоимость их должна снизиться до 100-120 рублей.

    Эксперт посоветовал, что бананы следует покупать с ровной кожурой и ярким запахом в крупных магазинах.

    По словам экономиста Александра Цапликова, власти Эквадора испугалась, что могут лишиться такого крупного рынка сбыта, как Россия, поэтому вопрос был улажен в кратчайшие сроки, а значит, и качество должно стать лучше.

    Ранее Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в Россию бананов с пяти предприятий по согласованию с Россельхознадзором.

    Напомним, в пятницу Россия разрешила поставки бананов из Эквадора. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва наказала поставщиков бананов из Эквадора за сделку с США.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    23 февраля 2024, 01:35 • Новости дня
    США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предъявили обвинения главе банка ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам в нарушении санкций против России, сообщает агентство Reuters. Минюст США заявил, что по предъявленным обвинениям Костину грозят десятки лет тюремного заключения.

    Reuters ссылается на документ федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Позднее минюст США заявил, что «Костин остается на свободе, вероятно, в России». Ведомство подтвердило, что ему «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций». Как пояснил американский минюст, «по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы». При этом министерство напомнило о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.

    Кроме того, Reuters сообщило, что американские власти арестовали двух человек якобы за содействие Костину в обходе санкций. Указывается, что речь идет о Вадиме Вольфсоне и Гэнноне Бонде, передает ТАСС.

    Напомним, глава ВТБ находится под американскими санкциями с 2018 года, кроме того он попал и в британский список санкций.

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    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    22 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская газета El Periodico опубликовала фотографию украинского паспорта, выданного российскому летчику-перебежчику Максиму Кузьминову.

    Отмечается, что фото Кузьминова есть на документе на имя 33-летнего Игоря Шевченко, передает Lenta.ru. Настоящий Шевченко состоял в ополчении ДНР, он умер в 2014-м году. Утверждается, что Кузьминов получил украинский паспорт 22 сентября, а в Испанию прибыл в октябре.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

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    22 февраля 2024, 23:17 • Новости дня
    Политолог: Байден по-своему выразил восхищение Путиным

    Политолог Баширов: Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад

    Политолог: Байден по-своему выразил восхищение Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин за штурвалом модернизированного Ту-160 и за рулем «КамАЗа» на новой трассе М-12 «Восток» вновь продемонстрировал Западу силу России. А резкие по форме высказывания президента США в адрес российского лидера и ироничные комментарии президента России лишь подтверждают влиятельность Путина, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги рабочей поездки президента в Казань.

    «Президент Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад. Мы-то видим его каждый день. А для западной аудитории важны картинки. Все понимают, что стратегический бомбардировщик Ту-160М – технически очень сложная машина, летающая на очень больших скоростях и высотах. Не каждый молодой человек будет способен после такого полета сесть за руль грузового автомобиля и заехать на заправку. Это была демонстрация уверенности в силах России в первую очередь для западной аудитории», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    Эксперт обратил внимание и на ответ Владимира Путина по поводу недавнего хамского высказывания в его адрес со стороны президента США Джо Байдена. Такая корректность российского лидера объясняется тем, что на самом деле хозяин Белого дома подобными заявлениями работает в плюс российскому лидеру, считает политолог.

    «Надо знать американский политический язык и контекст. То, что произносит Байден, грубость только в нашем понимании, а у них в США это нормально. С моей точки зрения, Байден выразил восхищение президентом Путиным, но в нашей культуре это выглядит чуть иначе. Когда американцы хотят кого-то обвинить, то говорят стандартные вещи про «кровавый режим» и «диктатуру». Байдену понравилось, что Путин предпочел его в качестве президента США, но выразить огромную благодарность за такую поддержку американский лидер не может, но и не послать ответный сигнал с его стороны было бы неправильно», – полагает Баширов.

    Однако основные цели визита главы государства в Татарстан были связаны с развитием российской промышленности и транспорта. Об этом в частности свидетельствует посещение президентом автоконцерна «КамАЗ», отмечает политолог: «Эта компания активно применяет современные технологии, в том числе двигается по пути создания беспилотного грузового автомобиля, то есть находится в тренде мирового автомобилестроения».

    Эксперт отметил и внимание президента к строительству скоростных автотрасс. «Уже построена дорога от Москвы до Казани М-12 «Восток». Она дойдет до Екатеринбурга и Тюмени, от нее будут ответвления на юг и север», – напомнил спикер. При этом Баширов подчеркнул и особую признательность Путина строителям дорог и работникам тех предприятий, которые он посетил. «Президент обращал внимание на социальные вопросы, защиту рабочих. Это тоже важный фокус, потому что Конституция гласит, что Россия – социальное государство», – указал политолог.

    Путин прибыл в Татарстан в среду. Визит в Казань начался с посещения авиационного завода имени Горбунова. Президенту показали один из новых цехов, где модернизируют стратегические ракетоносцы Ту-160М. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России.

    Затем глава государства участвовал в церемонии открытия «Игр будущего», которые совмещают привычный спорт с компьютерными технологиями. На открытии также присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.

    В четверг Путин совершил полет на Ту-160М, а затем посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью, приехав туда за рулем «КамАЗа». Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 07:43 • Новости дня
    Россия напомнила об обязательствах Литвы по калининградскому транзиту

    Захарова сообщила о намерении России добиваться от Литвы выполнения обязательств по калининградскому транзиту

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы ввести запрет для российских граждан, которые следуют в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай.

    Захарова пояснила, что решения Литвы не отразятся на россиянах, которые едут в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу. Она указала, что в этом случае высадка проходит лишь в конечных пунктах следования, передает РИА «Новости».

    Действия Литвы Захарова назвала попыткой «любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности». Подчеркивается, что «такое бывало и в прошлом», причем Литва «не задумывается об интересах своих собственных граждан».

    Россия намерена добиваться от Литвы и ЕС выполнения «политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита».

    Напомним, Литва с 1 марта вводит запрет для российских граждан, которые следуют в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай. В РЖД исключили влияние этого решения на транзит в Калининград.

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    23 февраля 2024, 08:37 • Новости дня
    В ООН заявили о подготовке Западом «проукраинского шабаша» к годовщине СВО

    Полянский: Запад готовит к годовщине начала СВО «проукраинский шабаш»

    В ООН заявили о подготовке Западом «проукраинского шабаша» к годовщине СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Запада готовят в ООН «проукраинский шабаш» во вторую годовщину начала спецоперации России на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Он отметил, что западный лагерь 23 февраля устраивает в ООН проукраинский шабаш. По словам Полянского, в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира организации, «как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», отметил дипломат в Telegram.

    Полянский добавил, что это будут «бесполезные междусобойчики», где страны Запада будут «упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим».

    Российская делегация в свою очередь готова к этим мероприятиям, настроение у нее «боевое», заключил дипломат.

    Ранее Полянский рассказал, что в ГА ООН антироссийский «железный костяк» составляют около 75 стран.

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    23 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России

    Нуланд заявила о намерении США представить «сокрушительный пакет санкций» против России

    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «ближайшие пару дней» США представят «сокрушительный пакет санкций» против России, в который войдут «сотни, сотни и сотни» рестрикций, сообщила замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд заявила, что о санкциях объявит Белый дом. По ее словам, со временем США могут ввести дополнительные санкции против Москвы. Часть санкций, как пояснила Нуланд, введут против лиц, которых США считают причастными к смерти Алексея Навального.

    Большая часть санкций будет направлена на устранение «бреши в санкционном режиме», которая позволяет обходить ограничения. Нуланд заявила, что США хотят «задушить усилия России по обходу ограничительных мер», передает ТАСС.

    Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил Reuters, что санкции будут направлены против «более чем 500 целей», включая ОПК России и компании в третьих странах, которые «помогают облегчить России доступ к нужным ей товарам».

    Напомним, в Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Навального. Байдена заявил, что США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом.

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    22 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля

    Reuters: Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях, утверждают агентства.

    Центр координации гуманитарных операций хуситов разослал компаниям уведомление о том, что ходящим под британскими и американскими флагами судам, или судам, принадлежащим британским или американским физлицам или юрлицам, запрещено ходить в Красном и Аравийском морях, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил, что на судно в Аденском заливе у берегов Йемена совершено нападение.

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    23 февраля 2024, 15:05 • Новости дня
    Россия ответила на новые санкции ЕС

    МИД объявил об ответных мерах на 13-й пакет санкций ЕС

    Россия ответила на новые санкции ЕС
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия приняла ответные меры на 13-й пакет санкций Евросоюза, в частности расширен черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну, сообщила пресс-служба МИД.

    В ведомстве назвали новые санкции незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.

    В ответ на действия ЕС Россия существенно расширила список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, говорится на сайте МИД.

    Также в черный список внесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые систематически допускают агрессивные высказывания в адрес России.

    В ведомстве подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны Запада будут получать своевременный и адекватный ответ.

    Напомним, ЕС в рамках нового пакета санкции против России ограничил поставки деталей для беспилотников.

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    23 февраля 2024, 09:41 • Новости дня
    ВСУ потеряли под Авдеевкой редкую инженерную машину на базе Abrams

    Forbes: ВСУ под Авдеевкой потеряли тайно переданную США редкую бронемашину на базе Abrams

    ВСУ потеряли под Авдеевкой редкую инженерную машину на базе Abrams
    @ US Army/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, которую США «тайно» передали Киеву в количестве нескольких экземпляров, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на появившееся в Сети видео.

    По его словам, таких машин у Украины всего несколько, одна из них была потеряна под Авдеевкой, передает РИА «Новости».

    По словам Экса, потеря бронемашины оказалась особенно болезненной для ВСУ.

    Обозреватель сослался на видео, снятое российским БПЛА, на кадрах видно, как экипаж бросает свою бронемашину M1150, после чего ее поражает боеприпас.

    Экс предположил, что машина принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная техника, переданная Западом.

    Обозреватель отмечает, что Assault Breacher является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. «Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    23 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Мыши перегрызли провода на западных боевых машинах на Украине

    Figaro: Провода на западных боевых машинах на Украине съели мыши

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мыши уничтожили экологичные провода из кукурузного волокна на боевых машинах, поставленных на Украину странами Запада, сообщила газета Figaro.

    Издание отмечает, что техника, произведенная по экологичным стандартам оказалась непригодна для применения в боевых условиях, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, на некоторых машинах грызуны перегрызли «кукурузные» провода, обездвижив технику.

    Ранее стало известно, что в окопах украинских солдат произошло нашествие мышей, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу

    Армения решила «заморозить» участие в ОДКБ. Об этом премьер республики Никол Пашинян заявил в интервью французским СМИ. Между тем эксперты отмечают, что такая процедура уставом организации в принципе не предусмотрена, а площадка для озвучивания решения выбрана не случайно. Какие цели преследует Ереван и как Москве на это реагировать? Подробности

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    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность? Подробности

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    Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

    Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством. Разгонять польских фермеров посланы силовики, но не для того, чтобы обеспечить функционирование обещанного Киеву общего рынка с ЕС. Украине дают понять, что она нужна только как оружие против России. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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